وزيرة البيئة: السماح للقطاع الخاص بالدخول في منظومة المخلفات الجديدة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ملف المخلفات هو ملف تشاركي بين العديد من الجهات بداية من القيادة السياسية، ورئيس الوزراء حتى وزارة التنمية المحلية والتي تعد شريكًا أساسيًّا بالمنظومة، وصولًا إلى القطاع الخاص والمورد البشري الذي يعد أهم ضلع بالمنظومة.

الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات

وأضافت خلال لقاء جمعها بوزير التنيمة المحلية اللواء هشام آمنة، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، أن التطورات الكبيرة التى شهدها قطاع المخلفات منذ عام 2019 وحتى الآن، شملت العديد من التطورات والإنجازات في ذلك الملف، خاصة مع صدور قانون المخلفات الجديد، مُشيدة بالدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الهام، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم، وتحديد مسميات وظيفية بالبطاقات القومية.

وأشارت إلى أن قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائري وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، وقد نجح في تحقيق الهدف، ففي محافظة القاهرة يتولى جزء كبير من المنظومة القطاع الخاص من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير، وكذلك محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية، مؤكدة استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه قبل الموافقة على توقيع البروتوكول تم تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة الطلب المقدم من محافظة القليوبية، والمحدد به النطاق المكانى الذى تغطيه الشركة، وكمية المخلفات المتولدة يوميًا التى تصل إلى حوالى 1500 طن / يوميًا ، وذلك لسوء حالة النظافة بتلك المناطق نظرًا للكثافات السكنية العالية.

وأضافت أن مجموعة العمل المشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية قامت بالاطلاع على العرض المالى والفنى والمتضمن مواصفات خدمة الجمع والنقل من المخلفات البلدية من أسفل العقارات حتى المحطات الوسيطة ومنها إلى موقع التخلص بأبوزعبل ومدفن العبور وكنس وغسيل الشوارع الرئيسية المتفق عليها وخطة التشغيل المبدئية المقترحة من الشركة، على أن يتم الإلتزام بالضوابط الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند التعاقد.

تقييم أداء الشركات الداخلة في منظومة المخلفات

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تقييم أداء الشركة خلال فترة التعاقد وفى حال تحسن مستوى النظافة بالنطاق المكانى المطلوب التعاقد عليه يتم النظر فى تجديد التعاقد مع الشركة مستقبلًا.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر لمنظومة المخلفات، وإلى محافظ القليوبية وشركة نهضة مصر كشركة وطنية رائدة فى هذا المجال، آملةً فى تحقيق نجاحات بالنطاق المكانى المستهدف من البروتوكول، تمهيدًا لتكراره بمناطق أخرى بمحافظات الجمهورية.