استرداد 954 ألف متر مربع.. انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتي كانت قد بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتي أمس ١٦ فبراير الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.

الجدول الزمني المستهدف

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ تنفيذ الجدول الزمني المستهدف الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبان مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تمت إزالة ١٤٣٨ حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تمت إزالة ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فدانا بمحافظة بورسعيد.