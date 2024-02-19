لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم إلى جانب معارض "أهلا رمضان" والتأكد من تغطيتها لجميع المحافظات، مثل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (المجمعات الاستهلاكية – جمعيتي... إلخ)، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان)، والمنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات.

وشدد على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لافتًا إلى أن المحافظات بدأت بالفعل في تجهيز قائمة بالأماكن التي سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تكثيف الحملات الرقابية اليومية على كل الأنشطة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تكثيف الحملات الرقابية اليومية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، حماية المستهلك، مباحث التموين) للمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات وزيادة الحملات عليها خلال شهر رمضان المبارك وخاصة في كل المدن والقرى والأحياء، وذلك للتأكد من توافر كل السلع الغذائية للمواطنين، والتأكد من وجود بيان بأسعار السلع التي يتم بيعها سواء بالشوادر أو المحلات أو السلاسل التجارية والالتزام بتلك الأسعار.

ضبط المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم

وطالب بضرورة التفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها ومراقبة جودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة حيال من يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها، وإعادة طرح السلع التي تتم مصادرتها بالمنافذ.