محافظ القاهرة يؤكد توافر كل السلع الأساسية فى المنافذ الثابتة والمتحركة بالعاصمة

كشف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جهود المحافظة خلال الفترة الماضية وما يطرأ من أحداث حالية، بشأن توفير السلع الغذائية في منافذ ومعارض أهلًا رمضان لكل مواطني العاصمة.

واستعرض عبدالعال، خلال لقائه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهوده خلال الفترة الماضية في توفير السلع، منوهًا بأنه تم عمل جولات على مدار الأسبوع بصورة مستمرة لمتابعة الأسعار في الأسواق والمنافذ بجميع الأحياء، لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في جهات حماية المستهلك ومباحث التموين.

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة، مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك فى كل أحياء القاهرة، بالإضافة إلى ٧٤ منفذًا لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى توافر كل السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.

الموقف التنفيذى لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية بأحياء المحافظة

كما تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الموقف التنفيذى لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية بأحياء المحافظة المختلفة للعام المالى الجاري 2023/ 2024، بما يسهم فى تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم وبصفة خاصة في مشروعات الطرق والرصف والكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء وتحسين أداء الخدمات للمواطن، حيث شدد اللواء هشام آمنة على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى متابعته الأسبوعية معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى الخطة الاستثمارية، وكذا جولات نواب المحافظ الأربعة فى جميع المناطق بما يسهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف.