الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"التنمية المحلية": 27 مليون جنيه لتمويل 1412 مشروعًا فى 22 محافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى مارس الحالي.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية تمكَّن من تمويل 1412 مشروعًا بإجمالي استثمارات حوالي 27.3 مليون جنيه، منها 22.8 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و4.5 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهي: الجيزة، القليوبية، المنيا، الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد، المنوفية، قنا، الشرقية، الإسماعيلية، أسوان، البحر الأحمر، بني سويف، دمياط، أسيوط، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، الفيوم، شمال سيناء، ومطروح.

وأكد اللواء هشام، متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2023 /2024؛ للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يستهدف في خطته تقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وأفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلية، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

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