السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرك جديد من "التنمية المحلية" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية، وإحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، وكذا دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحوري الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي على أرض المحافظات ودعم جهود الحكومة في العديد من المجالات المهمة وعلى رأسها مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والأشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة في العديد من القرى بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة، في بيان، إلى الدور المهم للجمعية الخيرية في دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية الخاصة بذوي الهمم لتمكينهم ومساعدتهم في مواجهة الحالات الطارئة منهم، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بدعم أبنائنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتقديم كل المساندة لهم وأسرهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب الرعاية والإهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية التعليمية والطبية والترفيهية ونشر الوعي بحقوقهم.

تنظيم فعاليات وحفلات يوم التحدي في 6 ديسمبر

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه وفقًا للبرتوكول الذى تم توقيعه، ستعمل الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لمنح التراخيص وتيسير الإجراءات؛ للسماح للجمعية بإقامة فعاليات وحفلات يوم التحدي في 6 ديسمبر القادم لذوى الهمم والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة مجانًا، وذلك بالحدائق التابعة للإدارة المحلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وكذا السماح لذوى الهمم وأسرهم ومتطوعى الجمعية بالزيارة وعمل الحفلات داخل الحدائق التابعة لمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) مجانًا عدا الأعياد والعطلات الرسمية طوال عام 2024.

مؤسسات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية وزارة التنمية المحلية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم التحدي في 6 ديسمبر

مواد متعلقة

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

سلام وتحية للأزهر

موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضى

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

"التنمية المحلية" و"العربية للتصنيع" يوقعان عقد إنشاء 4 مصانع بالدقهلية وكفرالشيخ

"التنمية المحلية": 27 مليون جنيه لتمويل 1412 مشروعًا فى 22 محافظة

الأكثر قراءة

مشروع صينى عملاق فى العاشر من رمضان يوفر آلاف فرص العمل

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

المالية: صفقة "رأس الحكمة" والتمويلات الإضافية الداعمة تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط

هل يُعذّب الميت في قبره حال بكاء أهله عليه؟.. علي جمعة يفجر مفاجأة

أمريكا تخدع العالم مجددًا.. شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وسط تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

خالد أبوبكر مستشارًا قانونيًا لـ الشركة المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة