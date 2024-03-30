تحرك جديد من "التنمية المحلية" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية، وإحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، وكذا دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحوري الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي على أرض المحافظات ودعم جهود الحكومة في العديد من المجالات المهمة وعلى رأسها مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والأشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة في العديد من القرى بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة، في بيان، إلى الدور المهم للجمعية الخيرية في دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية الخاصة بذوي الهمم لتمكينهم ومساعدتهم في مواجهة الحالات الطارئة منهم، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بدعم أبنائنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتقديم كل المساندة لهم وأسرهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب الرعاية والإهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية التعليمية والطبية والترفيهية ونشر الوعي بحقوقهم.

تنظيم فعاليات وحفلات يوم التحدي في 6 ديسمبر

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه وفقًا للبرتوكول الذى تم توقيعه، ستعمل الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لمنح التراخيص وتيسير الإجراءات؛ للسماح للجمعية بإقامة فعاليات وحفلات يوم التحدي في 6 ديسمبر القادم لذوى الهمم والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة مجانًا، وذلك بالحدائق التابعة للإدارة المحلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وكذا السماح لذوى الهمم وأسرهم ومتطوعى الجمعية بالزيارة وعمل الحفلات داخل الحدائق التابعة لمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) مجانًا عدا الأعياد والعطلات الرسمية طوال عام 2024.