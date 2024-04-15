تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية بالمحافظات

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مساء الاثنين، د.إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال اللقاء، تابع اللواء هشام آمنة الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتي يتم إنشاؤها حاليًا فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية وذلك في إطار جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع مع المحافظات بصورة مستمرة موقف انشاء المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية وتذليل أي تحديات لتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية لذلك وتقديم التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى وتكليفات د.مصطفي مدبولي لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام والمساهمة في تخفيض السعر النهائي للسلع الغذائية الأساسية لصالح المواطنين في إطار جهود الدولة المستمرة في هذا الشأن.

أضاف آمنة أن هناك تعاون وتنسيق مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ خطط وبرامج الدولة بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم وبصفة خاصة توفير السلع الأساسية لهم.

من جانبه، قال د.إبراهيم عشماوي إن د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع بصورة دورية معدلات انشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية بالمحافظات والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتقليل حلقات تداول تلك السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة تعمل على إنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الغذائية وفقًا لأحدث التكنولوجيات لإدارة عمليات تخزين السلع لضمان سلامة وجودة المنتجات بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام والمساهمة في ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.