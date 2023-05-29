الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة (صور)

المهندس عمرو عثمان
المهندس عمرو عثمان

عقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم الأزهري وممثل (مديرية الأمن– المرور– شرطة المرافق– الحماية المدنية) والتأمين الصحي الشامل ومديرية الشئون الصحية والإسعاف والإنقاذ والطوارئ والمصرية للاتصالات وشركة توزيع الكهرباء والشبكة الوطنية والتحول الرقمي والحوكمة والأوقاف والأبنية التعليمية.

وأكد نائب المحافظ، أن هناك توجيهات مشددة من محافظ بورسعيد بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام، موجهًا بتنظيم لجان من الحوكمة للمرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، ومتابعة المدارس خلال سير وانتظام الامتحانات.

وأشار إلى أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.  

ووجه نائب محافظ بورسعيد بالتعاون بين رؤساء الأحياء وكل الجهات في تجهيز اللجان على أعلى مستوى، مؤكدًا تكثيف الإجراءات الأمنية لكل اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسية والفرعية بالمحافظة، فضلًا عن ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

وأوضح نائب المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب الامتحانات، قائلًا إن المحافظ شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين في كل المدارس التي بها لجان الامتحانات وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، وفي المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الامتحانات.

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اجراء امتحانات الثانوية العامة استعدادات المحافظة الاستاذ التحول الرقمي والحوكمة التطهير والتعقيم الامتحان

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