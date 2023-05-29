تنسيق الثانوية العامة 2023 المتوقع فى جميع محافظات الجمهورية

مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى لجميع المحافظات 2023 بدأت عمليات البحث تتزايد من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل لمعرفة التنسيق الخاص بالثانوية العامة لهذا العام الميلادى 2023 .

السدتور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

فى الأغلب يتحدد تنسيق الثانوية العامة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادى وتحديد عدد التلاميذ الناجحين لكل محافظة والمزمع الإعلان عنها لهذا العام 2023 خلال الأيام القليلة القادمة لكل محافظة على حدة حيث أن لكل محافظة تنسيق يختلف عن الأخرى حسب نسبة الناجحين من تلاميذها ومتوسط درجات التلاميذ وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الأنتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وجمع الدرجات ومراجعتها .

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023

حتى اللحظة لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظات الجمهورية وبالتالى لا توجد معلومات أو تكهنات حول تنسيق الثانوية العام لهذا العام 2023 حتى اللحظة وسوف نستعرض خلال السطور التالية تنسيق الثانوية العامة لمحافظات الجمهورية العام الماضى حيث يمكن من خلاله التنبأ بتنسيق العام الحالى والذى قد يزيد او يقل درجات قليلة جدا عن العام الماضى :

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

تنسيق محافظة القاهرة العام الماضي، هو 235 في المرحلة الثانية، والمرحلة الأولى كانت 240 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

كان تنسيق الشهادة الإعدادية من 218 درجة العام الماضى لمحافظة الجيزة .

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية

كان تنسيق الشهادة الأعدادية لمحافظة الشرقية العام الماضى هو 238 درجة،

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا

العام الماضي جاء التنسيق من مجموع 230 درجة، وذلك خلال المرحلة الثانية، بينما المرحلة الأولى كانت من 240 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية

، جاء تنسيق المرحلة الأولى من 240 درجة، ثم انخفض في المرحلة الثانية إلى 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 أسيوط

جاء تنسيق الشهادة الإعدادية 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنوفية

كان العام الماضى من مجموع من 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية

كان العام الماضى 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية

جاء العام الماضى 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية

كان التنسيق العام الماضى هو 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج

قبلت الثانوية العامة العام الماضى من مجموع 258 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2023 كفر الشيخ

كان التنسيق العام الماضى هو من 252 درجة،

تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية

جاء تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية العام الماضى هو 250 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2023 دمياط

كان العام الماضى 235 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2023 قنا

كان تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة قنا العام الماضي 2022 كان من 248 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 السويس

كان تنسيق الثانوية العامة محافظة السويس العام الماضى هو من 225 درجة