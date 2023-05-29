الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الثانوية العامة 2023 المتوقع فى جميع محافظات الجمهورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى لجميع المحافظات 2023 بدأت عمليات البحث تتزايد من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل لمعرفة التنسيق الخاص بالثانوية العامة لهذا العام الميلادى 2023 .

السدتور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

 فى الأغلب يتحدد تنسيق الثانوية العامة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بعد الانتهاء من إعلان  نتيجة الصف الثالث الإعدادى وتحديد عدد التلاميذ الناجحين لكل محافظة  والمزمع الإعلان عنها لهذا العام 2023 خلال الأيام القليلة القادمة لكل محافظة على حدة  حيث أن لكل محافظة تنسيق يختلف عن الأخرى حسب نسبة الناجحين من تلاميذها ومتوسط درجات التلاميذ وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الأنتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وجمع الدرجات ومراجعتها .

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 

حتى اللحظة لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023  على مستوى محافظات الجمهورية وبالتالى  لا توجد معلومات أو تكهنات حول تنسيق الثانوية العام لهذا العام 2023 حتى اللحظة  وسوف نستعرض خلال السطور التالية تنسيق  الثانوية العامة لمحافظات الجمهورية العام الماضى حيث يمكن من خلاله  التنبأ بتنسيق العام الحالى والذى قد يزيد او يقل درجات قليلة جدا عن العام الماضى :

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

تنسيق  محافظة القاهرة العام الماضي، هو 235 في المرحلة الثانية، والمرحلة الأولى كانت 240 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

كان تنسيق الشهادة الإعدادية من 218 درجة العام الماضى لمحافظة الجيزة .

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية

كان تنسيق الشهادة الأعدادية لمحافظة الشرقية العام الماضى هو 238 درجة، 

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا

العام الماضي جاء التنسيق من مجموع 230 درجة، وذلك خلال المرحلة الثانية، بينما المرحلة الأولى كانت من 240 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية 

، جاء تنسيق المرحلة الأولى من 240 درجة، ثم انخفض في المرحلة الثانية إلى 235 درجة. 

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تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وباقي المحافظات| درجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 أسيوط 

جاء تنسيق الشهادة الإعدادية 240 درجة.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنوفية 

كان العام الماضى من  مجموع من 230 درجة. 

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية

كان العام الماضى  236 درجة. 

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية

جاء العام الماضى 225 درجة.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية

كان التنسيق العام الماضى هو  230 درجة.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج 

قبلت الثانوية العامة العام الماضى من مجموع 258 درجة

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 كفر الشيخ 

كان التنسيق العام الماضى هو  من 252 درجة، 

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية 

جاء تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية  العام الماضى هو 250 درجة

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 دمياط 

كان العام الماضى 235 درجة 

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 قنا 

كان  تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة قنا العام الماضي 2022 كان من 248 درجة. 

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 السويس

كان تنسيق الثانوية العامة محافظة السويس العام الماضى هو من 225 درجة

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