محافظ أسوان: التنسيق مع "التموين" لتقديم التسهيلات للمربين والجزارين

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التواصل مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتقديم التسهيلات الممكنة للمربين والجزارين وتجار الماشية لصرف الردة الخشنة من المطاحن، حيث سيتم عقد اجتماع عاجل بين ممثلى المربين والجزارين، واللجنة الإشرافية التي تم تشكيلها من مديري التموين والطب البيطرى والزراعة والمطاحن، وبإشراف من السكرتير العام المساعد للمحافظة لوضع الضوابط اللازمة لضمان حصول المربين على الكميات المحددة طبقًا لقرار وزير التموين للحد من التلاعب لصالح ضعاف النفوس من التجار مما يسهم بدوره في تثبيت سعر كيلو اللحوم البلدية.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع ممثلي المربين، وفي إطار جهود المحافظة لإحكام السيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء فى الأسعار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازي تم التواصل مع اللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل الحصول على حصة من اللحوم السودانية تكفي الاحتياجات اليومية للمواطنين ببيعها بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة بمختلف أنحاء المحافظة.

ولفت اللواء أشرف عطية، إلى أن ذلك يتزامن مع أهمية طرح كميات من اللحوم البرازيلية والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية لتحقيق التوازن في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.