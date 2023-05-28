"التعليم" توضح موقف لجان المدارس الخاصة من امتحانات الثانوية 2023

طرح عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023 سؤال جاء فيه: «هل المدارس الثانوية الخاصة بها شبكات إنترنت قوية تتيح لهم الامتحانات فى مدارسهم ولا يروحوا مدارس حكومية للامتحان فيها؟» وتردد هذا السؤال على العديد من “جروبات" طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور.

مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم قال لـ"الدستور":«نحن لا نحتاج الإنترنت فى شيء لان الامتحان ورقي»، مضيفًا: «مفيش أصلاً لجان فى الثانوية العامة فى مدارس خاصة».

وأعلنت وزارة التعليم برئاسة د.رضا حجازى عدد من المعلومات عن امتحانات الثانوية 2023 وهى كالتالى:

1_ تعديل موضع الأسئلة المقالية، لتكون في نهاية ورقة الأسئلة وليس في منتصفها كما هو معمول به حاليا في النماذج الاسترشادية.

2_ وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء، وضمان أن تكون الإجابة التى اختارها هي المتعلقة بالسؤال الموجود.

3_ الأسئلة ستُصاغ بدقة لتقيس نواتج التعلم.

4_ الامتحان هدفه التمييز بين مستويات الطلاب.

5_ لاعودة لنظام (البوكيلت).

6_ ضمان دقة التصحيح الإلكتروني حتى يحصل كل طالب على حقه.

7_ الطالب الذى سيتقدم بتظلم من النتيجة، سيطلع على (البابل شيت) الخاص به مع نموذج الإجابة.

8_المعتمد لدى الوزارة عند التصحيح سواء في الامتحانات أو التظلمات (البابل شيت).

9_ "بنوك الأسئلة" والمركز القومي وضعا للامتحانات.

10_ ستكون لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة واعتماده، وفي حال وجود اختلاف جوهري في إجابة أي من الأسئلة، سيتم إلغاء السؤال أو تحديد آلية يُعلن عنها قبيل التصحيح.

11_ الأسئلة تراعي الفروق بين مستويات الطلاب، 30% للطالب دون المتوسط، 40% للطالب المتوسط، 30% للمتميز ولن يحدث تسريب.