الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية: انتهاء إعداد باركود كودQR لجميع لجان الشهادة الثانوية

الدكتور سيد الجنيدى
الدكتور سيد الجنيدى

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن إدارة المعلومات بمنطقة الشرقية الأزهرية قد أنهت من إعداد باركود كود QR لجميع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي على مستوى المنطقة بكافة الإدارات التعليمية، موضحًا أن هذا الأمر يُعد إضافة جديدة لم تتطبق من قبل، والأزهر الشريف يسعى دائمًا للسبق والريادة .

و قال الجنيدى إن هذا التطبيق يسهل على الجميع من قراءة كافة البيانات الأساسية للجنة مثل تحديد مقرها، وعدد الطلاب المتقدمين بها وشعبتهم بجانب توضيح أفضل الطرق و الزمن المقدر للوصول إلى مقر اللجنة.


وفي السياق أضاف محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة أنه تم التأكد من صحة البيانات التي يوضحها التطبيق من خلال التشغيل التجريبي والذي تم اعداده بواسطة أخصائي المعلومات محمد هاشم .

و أوضح أن ذلك جاء فى إطار إنهاء استعدادات منطقة الشرقية الأزهرية لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي  2022/2023 ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف  بتوفير كافة السبل الممكنة للخروج بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأفضل صورة، وفي إطار مواكبة التطور والتقدم التكنولوجى الهائل ، واستجابة لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبةً للثورة التكنولوجية و التحويل الرقمي بكافة أشكاله

و فى سياق متصل، فقد قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 م، بمدرسة ابو حماد الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والتي تضم 29 لجنة امتحانيه تستوعب 546 طالب وطالبة في تخصصات (كهرباء - تبريد - زخرفه - ملابس) و ذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات و التأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحان بسهولة ويسر. 

استعدادات الامتحانات الأزهر الشريف التحويل الرقمي التشغيل التجريبى

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