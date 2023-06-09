قبل العيد.. تعرف على أسعار الأضاحى 2023 وأماكن بيعها

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، والذي من أهم مظاهر الاحتفال به هو شراء اللحوم الحمراء والذبائح، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين يقبلون على شراء اللحوم الحمراء، لإعداد ولائم العيد كونها الوجبة الأساسية خلال تلك الأيام، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أسعار الأضاحي لعام 2023 وأماكن بيعها.

أسعار الأضاحي لعام 2023

جاءت أسعار أضحية اللحم الجاموسي البلدي بـ120 جنيها للكيلو الواحد، سعر كيلو اللحم للعجول البلدي تبدأ من 75 جنيها، أما سعر كيلو اللحم للعجول المستوردة بأنواعها نحو 140 جنيها، أما عن أسعار العجول لعام 2023 فوصل سعر العجل المستورد لـ25 ألف جنيه، سعر العجل البلدي يببدأ من 40 ألف جنيه.

أسعار الأضحية البقري 2023

يتراوح سعر الأضحية البقرى ما بين 50 لـ70 ألف جنيه، فسعر كيلو اللحم البقري البلدي ما يقرب من 140 جنيها، كيلو اللحم البقري المستورد تراوح ما بين 135 و 140 جنيها، كيلو اللحم البقري الشمبري 75 جنيها.

أسعار الأضاحي الضأن 2023

شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعا خلال العام الجاري، حيث تراوح سعر الخروف ما بين 5 و8 آلاف جنيه وفقا لحجمه ونوعه ووزنه، حيث وصل سعر كيلو اللحم الضأن البرقي لـ120 جنيها، سجل سعر كيلو اللحم الضأن أسواني تراوح ما بين 115 لـ 130 جنيها، كيلو اللحم الضأن فلاحي 110 جنيهات، كيلو اللحم الضأن صعيدي نحو 130 جنيهًا، كيلو اللحم الضأني البرازيلي نحو 90 جنيها.

أسعار الأضحية للماعز 2023

تراوح سعر أضحية الماعز ما بين 5000 لـ6000 جنيه، سعر أضحية الجدي البلدي 3000 جنيه، النعجة وصل سعرها لـ4000 جنيه، حيث جاء سعر كيلو اللحم الماعز البلدي 65 جنيها، سعر كيلو اللحم الجدي البلدي 65 جنيها.

أسعار الأضاحي بوزارة الزراعة

جاءت أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة 125 جنيها لكيلو اللحم الجاموسي، 140 جنيها لكيلو اللحم البقري، 225 لكيلو اللحم البلدي، 250 لكيلو اللحم الضأن، 155 جنيها لكيلو الأغنام، ويتراوح سعر الأضحية ما بين 9 لـ12 ألف جنيه، ووفرت وزارة الزراعة عددًا من المنافذ بمختلف المناطق والمحافظات والتي من ضمنها، منفذ شارع نادي الصيد في الدقي، بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي، منافذ الهرم في منطقة محطة المطبعة– شارع الهرم، مدينة 6 أكتوب– الحي المتميز، كفرالشيخ– منفذ سخا، الإسكندرية– العامرية– المتراس– الجمرك، القليوبية– القناطر، جنوب سيناء– أبورديس– أبوزنيمة– سانت كاترين، دهب– الطور– نويبع– طابا.