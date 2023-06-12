الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: طرابزون سبور يحدد سعر بيع تريزيجيه بعد اهتمام السعودية بضمه

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

تحوم الشكوك حول مستقبل نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، رفقة ناديه في الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لنجمنا تريزيجيه، صاحب الـ28 عامًا، رفقة طرابزون سبور في يونيو 2026.                  

طرابزون سبور يرفع سعر بيع تريزيجيه في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Fanatic" نقلًا عن صحيفة "Karadeniz" التركية، فإن إدارة نادي طرابزون سبور رفعت سعر بيع تريزيجيه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة التركية في تقريرها، أن إدارة طرابزون سبور تريد الحصول على مبلغ يتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، مقابل السماح برحيل تريزيجيه.

وأكدت الصحيفة أن طرابزون سبور رفع سعر بيع تريزيجيه، بعدما كانوا قد حدد سعر يتراوح بين 7 و8 ملايين يورو؛ وذلك نظرًا لتألق اللاعب خلال الفترة الماضية.

تقرير الصحيفة التركية عن سعر بيع تريزيجيه

 ويُعد تريزيجيه محل اهتمام العديد من كبار الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، وعلى رأسها ناديا الاتحاد وأهلي جدة السعوديان.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن طرابزون سبور لا تُمانع رحيل تريزيجيه، ولكنها تريد استغلال اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع اللاعب والاستفادة منه ماديًا.

يذكر أن تريزيجيه كان قد انتقل إلى صفوف طرابزون سبور في صيف 2022 الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 6 ملايين يورو.

من ناحية أخرى، حرص محمود تريزيجيه على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في مطار القاهرة، صباح اليوم الإثنين، على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي.

يأتي ذلك في إطار تواجد لاعبي منتخب مصر الأول في مطار القاهرة، للسفر استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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