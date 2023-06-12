تارا عماد تشارك في موسم عيد الأضحى بـ"بيت الروبي" وتنتظر عرض "الجواهرجي"

تعيش الفنانة تارا عماد حالة من النشاط الفني المكثف، حيث تشارك فى بطولة فيلم "بيت الروبي" أمام النجمين كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، فى أول تعاون لهما والمقرر طرحه في دور العرض يوم 21 يونيو الجاري للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2023.

تفاصيل وأحداث فيلم "بيت الروبي"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور اللبنانية دور الزوجين، وكريم خلال الأحداث يجسد شخصية انفلونسر شهير، وتعمل نور خلال الأحداث دور "إيمان" طبيبة أمراض نساء بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر "إيهاب"، وتجسد تارا خلال الأحداث شخصية "بهيرة الروبي".

صناع وأبطال فيلم “بيت الروبي”

العمل من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

.. تارا تنتظر عرض "الجواهرجي"

وفى سياق متصل تنتظر "تارا" طرح فيلم "الجواهرجي" بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، والذي انتهت من تصويره مؤخرا، أمام النجم محمد هنيدي، والنجمة منى زكى.

فيلم "الجواهرجى" تدور أحداثه الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية، ويشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال تارا عماد السينمائية

يذكر أن آخر أعمال تارا عماد السينمائية، فيلم "المطارد"، الذى تم عرضه فى يناير 2023، وشارك فى بطولته النجم أحمد حاتم وتدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح "أحمد حاتم" الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد متولى.