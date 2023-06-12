الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طاقم عمل فيلم "البعبع" يحتفل بانتهاء التصوير تمهيدًا للمشاركة فى عيد الأضحى

فيلم البعبع
فيلم البعبع

انتهى طاقم عمل فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة من تصوير جميع مشاهد الفيلم الجديد تمهيدا للمشاركة في موسم عيد الأضحى بالمبارك وسط منافسة قوية من عدد كبير من الأعمال الضخمة.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة

 

واحتفل فريق العمل قبل ساعات بانتهاء تصوير مشاهد العمل والاحتفال بـ"الفركش" بعد عدة أسابيع من التصوير المتواصل ويدخل المخرج حسين المنباوي مخرج العمل غرفة المونتاج من أجل الانتهاء من كافة تفاصيل العمل والمونتاج والمكساج للمشاركة في موسم عيد الأضحى.

 

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبد الرحمن" العديد من المواقف.

 

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

 

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