الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سمع هس".. طرح البرومو الدعائي لفيلم "بيت الروبي" (فيديو)

بيت الروبي
بيت الروبي

طرحت “سينرجي فيلمز” الشركة المنتجة لفيلم “بيت الروبي” الذي يخوض بطولته النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، البرومو الدعائي “سمع هس”.

وأغنية “سمع هس” غناء كل من النجم محمود العسيلي، والنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومن المقرر طرح الأغنية كاملة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” خلال الأيام القليلة المقبلة، وتضمن البرومو عدد من مشاهد كواليس تصوير الأغنية داخل الأستوديو.

فيلم “بيت الروبي” من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو الجاري على أن يستمر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية كريم عبدالعزيز، والتي يجسد فيها شخصية انفلونسر شهير ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.. 

وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

فيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز.

ويتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزأين الثانى والثالث، وكان مقررًا التعاون سويًا في مسلسل "الحشاشين" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024.

شركة سينرجى فيلمز سينرجى فيلم “بيت الروبي” بيت الروبي موسم أفلام عيد الأضحى افلام عيد الأضحى

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