بدأ العد التنازلي للاحتفال بعيد الأضحى وشغل بال الالآف من المواطنين معرفة موعد عيد الأضحى المبارك 2023 ووقفة عرفات، وهو واحد من أبرز المناسبات الدينية التى يترقبها جميع المسلمين.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023 ووقفة عرفات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، فالكثير منا يتسائل بهذه الأيام عن ميعاد وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات

ويولد هلال شهر ذو الحجة بشكل مباشرة عقب حدوث الاقتران بتمام الساعة السادسة والدقيقة 38 بالفجر وذلك بتوقيت القاهرة المحلي في يوم الأحد الموافق 29 في ذي القعدة 1444 هجريا والموافق يوم 2023/6/18.



ويبقى الهلال الجديد بسماء مدينة مكة المكرمة لمدة حوالي 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة حوالي 36 دقيقة عقب غروب شمس ذلك اليوم الأحد وهو ( يوم الرؤية)، وبمحافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد بسمائها لمدد تتراوح ما بين (31) - 37 دقيقة).



وفي العواصم والمدن العربية والمدن الإسلامية فيبقى الهلال الجديد عقب غروب شمس ذلك اليوم لمدد ستتراوح ما بين (7 دقيقةً- 44 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة لعام 1444هـ فلكياً في يوم الاثنين 2023/6/19.

موعد وقفة عرفات 2023

وتكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً في يوم الثلاثاء الموافق 27- 6 - 2023، وسيكون عيد الأضحى المبارك فيدعام فلكياً في يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 .

ونظام التقويم الهجرى هو يعتمد على الشهر القمرى والذى سيتمثل بالمدة الزمنية التى سيستغرقها القمر بدورة كاملة حول الأرض وحول الأشهر الهجرية:

" 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".



وسوف يكون التقويم الهجرى أو التقويم القمرى أو الإسلامى هو التقويم الذي يعتمد على دورة القمر من أجل تحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية كتقويم رسمى للدولة، وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول “صلى الله عليه وسلم”، من مكة للمدينة فى يوم 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا يكون هو سبب تسميته التقويم الهجرى.