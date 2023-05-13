مواعيد إجازات شهر يونيو 2023.. وأجندة الإجازات الرسمية المتبقية كاملة للعام 2023

يبحث موظفي الدولة عن مواعيد اجازات شهر يونيو 2023 الرسمية والتي ستكون بأجر كامل لموظفي القطاع العام والخاص وفقا لقانون العمل المصري لذلك يقدم موقع الدستور الإلكتروني للقراء أجندة الاجازات الرسمية المتبقية كاملة للعام الحالي 2023 في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء في مختلف المجالات.

مواعيد اجازات شهر يونيو 2023

تنحصر الاجازات الرسيمة في شهر يونيو المقبل في اجازة عيد الأضحى المبارك والتي تشمل ( وقفة عرفات، أيام عيد الأضحى المبارك، و ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو) وإليكم أجندة مواعيد اجازات شهر يونيو 2023:-

يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وقفة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023 ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من اجازة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو.

أجندة الاجازات الرسمية المتبقية كاملة للعام 2023

حددت رئاسة مجلس الوزراء الأجندة الكاملة للإجازات الرسمية مدفوعة الأجر المتبقية في العام الحالي 2023 لموظفي القطاع العام والخاص وهى كما يلي :-

الفترة من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت 1 يوليو 2023 ( اجازة عيد الأضحى المبارك).

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 ( ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو).

يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 ( ذكرى الاحتفال برأس السنة الهجرية).

يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 ( ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952).

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 ( ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي).

يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 ( ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر 1973).

رابط معرفة الاجازات الرسمية في مصر

يستطيع كافة المواطنين معرفة الاجازات والعطلات الرسمية للدولة من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) ويتم الإعلان الرسمي عنها من خلال قرار رسمي من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لموظفي القطاع العام ومن خلال قرار رسمي من وزير القوى العاملة حسن شحاتة لموظفي القطاع الخاص.

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