الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إجازة عيد الأضحى 2023 وباقي الإجازات الرسمية 2023

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يحتفل المسلمون بإجازة عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، والذي يأتي بعد يوم وقفة عرفات الركن الأعظم من الحج، ويعد العيد الكبير هو ثاني الأعياد الدينية التي احتفل بها المسلمون ومرتبط بموسم الحج، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد اجازة عيد الأضحى 2023 وباقي الإجازات الرسمية 2023.

 

إجازة العيد الكبير 2023 

العيد الكبير أو عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك ويوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023

إجازة البنوك في عيد الفطر 2023 وإجازة القطاع الخاص

وحددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى المبارك إجازة عيد الأضحى بداية من يوم الثلاثاء الموافق  ٢٧ يونيو حتى يوم السبت 1 يوليو، ولكن يتم تحديد موعد اجازة العيد الكبير 2023 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة  لتحديد بداية شهر ذي الحجة.

ويعد عيد الأضحى ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

 

الإجازات الرسمية 2023 

هناك عدد من الإجازات الرسمية يحصل عليها الموظفون في الجهاز الاداري للدولة وكذلك العاملون في القطاع الخاص خلال العام الجاري، وتأتي الإجازات الرسمية للاشهر المتبقة في العام الجاري كالتالي: 

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حالة الطقس في عيد الفطر 2023 في مصر.. وموعد الإجازة

  • الإثنين ١٧ أبريل : عيد شم النسيم
  • الخميس ٢٠ أبريل - الإثنين ٢٤ أبريل أجازة عيد الفطر المبارك
  • الثلاثاء ٢٥ أبريل : عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)
  • الإثنين ٠١ مايو : عيد العمال
  • الثلاثاء ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو : عيد الأضحى المبارك
  • الجمعة ٣٠ يونيو : ثورة ٣٠ يونيو
  • الأربعاء ١٩ يوليو : رأس السنة الهجرية
  • الأحد ٢٣ يوليو : عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢
  • الأربعاء ٢٧ سبتمبر : عيد المولد النبوي الشريف
  • الجمعة ٠٦ أكتوبر : عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

 

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