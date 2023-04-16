إجازة عيد الأضحى 2023 وباقي الإجازات الرسمية 2023

يحتفل المسلمون بإجازة عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، والذي يأتي بعد يوم وقفة عرفات الركن الأعظم من الحج، ويعد العيد الكبير هو ثاني الأعياد الدينية التي احتفل بها المسلمون ومرتبط بموسم الحج، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد اجازة عيد الأضحى 2023 وباقي الإجازات الرسمية 2023.

إجازة العيد الكبير 2023

العيد الكبير أو عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك ويوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

وحددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى المبارك إجازة عيد الأضحى بداية من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو حتى يوم السبت 1 يوليو، ولكن يتم تحديد موعد اجازة العيد الكبير 2023 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة لتحديد بداية شهر ذي الحجة.

ويعد عيد الأضحى ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

الإجازات الرسمية 2023

هناك عدد من الإجازات الرسمية يحصل عليها الموظفون في الجهاز الاداري للدولة وكذلك العاملون في القطاع الخاص خلال العام الجاري، وتأتي الإجازات الرسمية للاشهر المتبقة في العام الجاري كالتالي: