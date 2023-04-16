موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023 يرتفع البحث عنها حيث يهتم العاملين بالقطاع الخاص، بقرار وزير القوى العاملة، “حسن شحاتة”، خلال الساعات القلية القادمة، بشأن تحديد موعد أيام إجازات عيد الفطر 2023 للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومة.

وتستعرض جريدة الدستور في السطور التالية موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023 وأيضا جدول زيادة المعاشات 2023 وأيضا دعاء استقبال عيد الفطر المبارك 2023.

عدد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023

ومن هذا الجانب، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العدد الخاص بأيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2023، والذي يكون بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء في مصر.



موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023

ننشر في السطور التالية أيام إجازة عيد الفطر 2023:

- يوم الخميس الذي يوافق 20/4/2023، تقرر أن يكون إجازة بمناسبة وقفة عيد الفطر المبارك.

- يوم الجمعة الذي يوافق 21/4/2023، تقرر أن يكون إجازة بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم السبت الذي يوافق 22/4/2023، تقرر أن يكون إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الأحد الذي يوافق 23/4/2023، تقرر أن يكون إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الاثنين الذي يوافق 24/4/2023 من ضمن إجازة عيد الفطر.

- يوم الثلاثاء الذي يوافق 25/4/2023، تقرر أن يكون إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

جدول زيادة المعاشات 2023

- 1495 جنيه لمن كان يحصل على معاش 1300 جنيها

- 2645 جنيه لمن كان يحصل على معاش 2300 جنيها

- 4025 جنيه لمن كان يحصل على معاش 3500 جنيها

- 4945 جنيه لمن كان يبلغ معاشه 4300 جنيها

- 6095 جنيه لمن كان يبلغ معاشه 5300 جنيها

- 7475 جنيه لمن كان يبلغ معاشه 6500 جنيها



دعاء استقبال عيد الفطر المبارك 2023

اللهم ادِّ عنا حق ما مضى من شهر رمضان

اللهم اغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولاً، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا.

اللهم اجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين.

اللهم برحمتك ولطفك وكرمك يا ذا الجلال والأكرام، يا ارحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم

اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك.

اللهم يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

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