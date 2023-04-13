إجازة البنوك في عيد الفطر 2023 وإجازة القطاع الخاص

حدد البنك المركزي المصري إجازة البنوك في عيد الفطر، بعد أن حدد مجلس الوزراء عدد أيام اجازة عيد الفطر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 6 أيام .

وتبدأ أجازة عيد الفطر بعد استطلاع مولد هلال شهر شوال يوم 29 رمضان الجاري، وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي عدد أيام إجازة البنوك في عيد الفطر، وكذلك إجازة القطاع الخاص.

إجازة البنوك فى عيد الفطر

حدد البنك المركزي المصري موعد إجازة البنوك في عيد الفطر، وتماثل إجازة البنوك إجازات القطاع العام والخاص، حيث يتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر لمدة 6 أيام اعتباراً من يوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، على أن يتم استئناف العمل في البنوك صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

وهذه ليست الإجازة الوحيدة للبنوك خلال شهر إبريل فسيتم تعطيل العمل في البنوك بدءًا من يوم الجمعة 14 أبريل حتى الإثنين 17 أبريل ليعود الموظفون للعمل يوم الثلاثاء 18 إبريل بمناسبة أعياد المسيحيين وشم النسيم.

وكان مجلس الوزراء قد أقر إجازة العاملين في الجهاز الإداري للدولة من يوم الخميس 20 أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

إجازة القطاع الخاص في العيد

حددت وزارة القوى العاملة أمس الأربعاء إجازة عيد الفطر، وتحرير سيناء للعاملين في القطاع الخاص لتكون بدءًا من الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023.