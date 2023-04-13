أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة قبل عيد شم النسيم 2023

ارتفعت أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق مع اقتراب شم النسيم الذي يحتفل به المصريون يوم 17 إبريل المقبل وهى المرة الثالثة التي يأتي شم النسيم خلال شهر رمضان فلا يحتفل به المسلمين.

أسعار الفسيخ والرنجة

كما يفضل المصريون تناول الفسيخ والرنجة خلال احتفالات عيد الفطر التي اقتربت أيضًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفسيخ والرنجة قبل عيد شم النسيم.

يحتفل المصريون بيوم شم النسيم يوم 17 إبريل المقبل، وللمصريين عادات في الاحتفال به لم تتغير منذ عهد الفراعنة، وأبرزها تناول الفسيخ والرنجة لذا يستغل التجار هذه الاحتفالات في رفع أسعارهم، وجاءت أسعار الفسيخ والرنجة في بعض الأسواق والتي تختلف من مكان لآخر كالتالي:

فسيخ البوري سليم بسعر 220 جنيها.

فسيخ زبدة الكيلو بـ 180 جنيها.

فسيخ جامبو 210 جنيهات.

فسيخ فيليه الكيلو بـ 300 جنيه.

فسيخ بوري جزل 750 جرام بسعر 270 جنيها.

فسيخ مسحب بسعر 230 جنيها.

فسيخ البوري مخلي بسعر 220 جنيها.

نص كيلو فسيخ مخلي بسعر 110 جنيهات.

نص كيلو فسيخ مخلي من الشوك بسعر 110 جنيهات.

كيلو الرنجة في الأسواق إلى 80 جنيها.

كيلو السردين في الأسواق اليوم لـ50 جنيها.

كيلو الملوحة بين 140:120 جنيها.

والفسيخ والملوحة هي أحد الأكلات المصرية التي يفضلون تناولها يوم شم النسيم وكذلك في الأعياد ، التي تتكون من سمك مخمر أو مجفف مملح يعد من سمك البوري، ويتناوله المصريون في يوم شم النسيم كما يفضل المصريون تناوله في عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك

عيد الفطر من المناسبات التي يهتم المصريون فيها بتناول الفسيخ والرنجة لذا ترتفع أسعارها خلالهم أيضًا وتبدأ أجازة عيد الفطر لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يوم الخميس الموافق 20 إبريل، بينما حددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر يوم 21 ابريل الموافق الجمعة على أن يتم إعلان موعد عيد الفطر يوم الخميس الموافق 29 رمضان بعد استطلاع مولد هلال شهر شوال.