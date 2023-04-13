قرار إجازة القطاع الخاص عيد الفطر 2023 من وزارة القوى العاملة

تحدد وزارة القوى العاملة إجازة القطاع الخاص في عيد الفطر كل عام بينما ترجع مسؤولية تحديد اجازة الموظفين إلى مجلس الوزراء والذي قرر في عيد الفطر 2023 مد الاجازة لتضم إجازة عيد تحرير سيناء التي توافق 25 أبريل 2023، ويعرض الدستور في التقرير التالي قرار اجازة القطاع الخاص عيد الفطر 2023.

إجازة القطاع الخاص عيد الفطر 2023

بعد أيام من تحديد مجلس الوزراء عدد أيام الاجازة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، أعلنت وزارة القوى العاملة أمس الأربعاء عدد أيام إجازة القطاع الخاص عيد الفطر 2023 والتي تماثل عدد الأيام التي يحصل عليها الموظفون.

وتبدأ إجازة القطاع الخاص عيد الفطر 2023 اعتبارا من الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لجميع العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح وزير القوى العاملة أن تحديد اجازة القطاع الخاص عيد الفطر 2023 جاءت في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

لم يتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك بالصورة الشرعية حيث لابد من استطلاع هلال شهر شوال والذي يكون أول ايام عيد الفطر المبارك وذلك يوم 29 رمضان المقبل وتقوم به لجنة من دار الإفتاء المصرية قرب صلاة العشاء من كل عام ، فيرتبط صوم المسلمون لرمضان وتحديد موعد العيدين عيد الفطر المبارك و عيد الاضحى برؤية مولد هلال الشهر الهجري.