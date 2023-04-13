تعطيل العمل فى البورصة من 20 إلى 26 أبريل بمناسبة عيد الفطر

قالت مصادر، لـ"الدستور"، إن إدارة البورصة قررت تعطيل العمل اعتباراً من يوم الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، على أن يُستأنف العمل الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

كما قرر البنك المركزي، تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، اعتباراً من يوم الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ حتي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، على أن يُستأنف العمل الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.