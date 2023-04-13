الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعطيل العمل فى البورصة من 20 إلى 26 أبريل بمناسبة عيد الفطر

البورصة
البورصة

قالت مصادر، لـ"الدستور"، إن إدارة البورصة قررت تعطيل العمل اعتباراً من يوم الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، على أن يُستأنف العمل الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

كما قرر البنك المركزي، تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، اعتباراً من يوم الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ حتي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، على أن يُستأنف العمل الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ حتي يوم الثلاثاء ي ستأنف العمل صباح يوم الاربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ عيد تحرير سيناء

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