الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من الأحد المقبل.. تشغيل 130 قطارًا إضافيًا خلال عيد الفطر

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات إضافية إلى جانب الحالية خلال الفترة من 16-4-2023 إلى 29-4-2023 بمناسبة عيد الفطر المبارك، تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجّه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى، وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة، وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط، وبيانها كالآتي:

أولًا: القطارات المكيفة:-
تشغيل (2) قطارVIP يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023، وهي كالتالي:
- قطار 1940 قطارVIP القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.
- قطار 1941 قطارVIP أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة.

وتشغيل عدد (4) قطارات ثالثة مكيفة يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 وهى كالتالى:
- قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.
- قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:25 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة.
- قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.
- قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 20:00 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/5/2023 طبقا للجداول المرفقة.

ثانيا: القطارات ذات التهوية الديناميكية:- 

تشغيل عدد (4) قطارات تهوية ديناميكية خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 وهي كالتالي:-

- قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يومياً خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى ليلة 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.

وبذلك يكون قد تم إضافة (78) قطارا مكيفا و(52) قطار تهوية ديناميكية، بإجمالي 130 قطارا خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

- يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعاليه قبل السفر بـ24 ساعة.
- صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.
- وقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.

السكة الحديد تشغيل 130 قطار إضافى بإجمالى 98176 مقعد خلال عطلة عيد الفطر المبارك بدءا من يوم الاحد القادم تشغيل 130 قطار إضافى بإجمالى 98176 مقعد خلال عطلة عيد الفطر المبارك بدءا من يوم الاحد القادم عيد الفطر المبارك قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية السكة الحديد تشغيل 130 قطار إضافى بإجمالى 98176 مقعد خلال عطلة عيد الفطر عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك بدءا من يوم الاحد القادم عيد الفطر المبارك قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات

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