الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد عيد الأضحى 2023 ومواعيد الإجازات الرسمية

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى هو ثاني الأعياد عند المسلمين ويكون الاحتفال به في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو الشهر الذي يؤدي فيه المسلمين فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ، ويلتزم المسلمون بتحديد السعودية لهلال شهر ذي الحجة لالتزام جميع المسلمين بالوقوف على جبل عرفات في اليوم التاسع منه ليكون اليوم العاشر هو عيد الأضحى.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2023 ومواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٣.

موعد العيد الكبير 2023 

العيد الكبير أو عيد الأضحى يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، أى أنه يتبقى نحو شهرين ونصف على بداية عيد الأضحى 2023.

وحددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق  ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ م، ويبدأ العيد وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة والذي تلتزم فيه جميع الدول الإسلامية باستطلاع السعودية له لتحديد يوم وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

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ويستمر العيد الكبير 4 أيام من تاريخ بدايته وسينتهي في تاريخ السبت، ١ يوليو ٢٠٢٣ م.

وعيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين - والعيد الأول هو عيد الفطر- ، ويوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة أحد أهم مناسك الحج والذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة .

مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٣

الإثنين ١٧ أبريل: عيد شم النسيم

الخميس ٢٠ أبريل - الإثنين ٢٤ أبريل: عيد الفطر المبارك

الثلاثاء ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الإثنين ٠١ مايو: عيد العمال

الثلاثاء ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو: عيد الأضحى المبارك

الجمعة ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو

الأربعاء ١٩ يوليو: رأس السنة الهجرية

الأحد ٢٣ يوليو: عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الأربعاء ٢٧ سبتمبر: عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة ٠٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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عيد الأضحى العيد الكبير ذي الحجة وقفة عرفة عيد الفطر

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