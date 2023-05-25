موعد عيد الأضحى 2023 فلكيًا ووقفة عرفات وتوقيت صلاة العيد

موعد عيد الأضحى 2023 وموعد وقفة عرفات وتوقيت صلاة العيد بجميع محافظات الجمهورية من المواضيع التى زاد معدل البحث عنها الأيام القليلة الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض حلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :



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موعد عيد الأضحى في مصر 2023

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أكد خلال منشور له على موقعه الإلكترونى أن موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا يوافق يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو، وذلك طبقا لـ الدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ. حسب ما نشره المعهد سالف الذكر





موعد إجازة عيد الأضحى 2023



لموظفى القطاعين (العام- الخاص)



حسب ما نشرته وزارة القوى العاملة على موقعها الإلكترونى ولما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فإنه من المقرر أن يحصل موظفو القطاعين العام والخاص على 5 أيام كـ إجازة رسمية، وهى كما يأتى:



وقفة عرفات 27 يوونيو

أولى الإجازات يكون يوم وقفة عرفات فى 9 ذو الحجة 1444هـ، الموافق الثلاثاء27 يونيو 2023 ميلاديا



أول أيام عيد الأضحى



اليوم الأول لعيد الأضحى الموافق 28 يونيو هو اليوم الثانى من أيام الإجازات الممنوحة للموظفين فى القطاعين العام والخاص.



اليوم الثالث من إجازة عيد الأضحى:



اليوم الثالث من إجازة عيد الأضحى يأتى الخميس 29 يونيو.



اليوم الرابع لإجازة عيد الأضحى



اليوم الرابع من الإجازة الممنوحة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى هى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو ويوافق ثالث أيام عيد الأضحى.





اليوم الخامس من إجازة عيد الأضحى 2023



اليوم الخامس من أيام إجازات عيد الأضحى الممنوحة لموظفى القطاعين العام والخاص يأتى يوم السبت الموافق 1 يوليو، وهو آخر أيام إجازة عيد الأضحى 2023 وبذلك تكون عدد ايام إجازة عيد الأضحى هى 5 أيام فقط.



الإجازات الرسمية 2023



تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2023:



- إجازة ثورة 30 يونيو:



وهى مدتها يوم واحد ممنوح لجميع موظفى القطاعين العام والخاص بسبب الاحتفال بثورة 30 يونيو2013



عيد الأضحى 2023



وهى عددها 5 أيام وتبدأ يوم 27 يونيو وتنتهى يوم الأحد 1 يوليو



إجازة رأس السنة الهجرية:



إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.



إجازة عيد الثورة



تمنح إجازة عيد الثورة ضمن الإجازات الرسمية 2023، حيث توافق يوم الأحد 23 يوليو.



إجازة المولد النبوى الشريف:



إجازة رسمية في 2023، إجازة المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.



عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر :



إجازة عيد القوات المسلحة الذي يوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023 وهى آخر الإجازات لهذا العام .



تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2023 :



موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة:



يبدأ الاستعداد لأداء صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 5:47 صباحًا.



موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية:



تكون مدينة الإسكندرية على موعد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 فى الساعة 5:51 صباحًا



موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة



يكون موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.



موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد



يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.



موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس



بينما يؤدى مواطنى محافظة السويس صلاة عيد الأضحى 2023 في الساعة 5:42 صباحًا.





ويؤدى المسلمون فى جميع أنحاء العالم شعائر صلاة عيد الأضحى والتى تستخدم فيها عدة جمل لذكر الله وهى :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.