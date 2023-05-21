الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أفضل أدعية وقفة عرفات 2023 وموعدها وفقا للحسابات الفلكية

وقفة عرفات
وقفة عرفات

أدعية وقفة عرفات 2023 محور اهتمام الملايين من المسلمين حاليا وذلك مع أول أيام شهر ذي القعدة واقتراب عيد الأضحى المبارك حيث يعد الوقوف على جبل عرفات أحد مناسك الحج حيث يلجأ كافة المسلمين إلى الله سبحانه وتعالي وإقرار بعبودية له عز وجل ويعد من الأيام التي يقبل فيها الدعاء.

أفضل أدعية وقفة عرفات 2023 في مصر

يستغل المسلم يوم عرفة في الدعاء لنفسه ولأهله لخير الدنيا والأخرة حيث تعد من الأيام المباركة التي لا يرد الدعاء فيه أبدا ولعل أفضل صيغ الدعاء ما يلي :-

  • اللهم إني أسألك الخير كله عاجلة وأجله علمت منه وما لم أعلم .. اللهم أني أسألك صالح الأعمال التي تثقل موزاين أعمالي وترفع بها درجاتي يوم ألقاك.. اللهم إني أسألك الدرجات العليا من الجنة.. وأن تعفو عني وترحمني وتتجاوز عن خطاياي.
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قبل أداء الصلاة.. أدعية يوم الجمعة المستحبة

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أدعية الصباح اليوم الإثنين 15 مايو 2023

  • اللهم أني أسألك علما نافعا.. ورزقا طيبا .. وعملا متقبلا.. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من سوء ما صنعت.. وأبوء لك بنعمتك علي.. وأعترف بذنبي.. فاغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
  • اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وأجله.. علمت منه وما لم أعلم.. وأعذ بك من الشر كله عاجله وأجله علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك بكل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صل الله عليه وسلم وأعوذ بك بكل ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد.
  • اللهم اني أسألك الجنة وكل ما قرب منها من عمل أو فعل.. وأعوذ بك من النار وكل ما يقرب منها من عمل أو فعل.. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خير يا رب العالمين.
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موعد وقفة عرفات 2023 وإجازة عيد الأضحى المبارك 1444 فلكيا

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تابع.. موعد وقفة عرفات 2023 في مصر

موعد وقفة عرفات 1444 فلكيا 

أدعية وقفة عرفات 2023 وموعدها أكثر ما يتسأل عنه المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حيث تأتي وقفة عرفات هذا العام وفقا للحسابات الفلكية يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل.

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