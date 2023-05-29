تعرف على أول أيام عيد الأضحى 2023 وموعد وقفة عرفات

يعتبر عيد الأضحى من أهم الأعياد الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في كل أنحاء العالم، ويسمى أيضا عيد القربان أو عيد النحر، لأنه يرتبط بذبح الأضحية تقربا إلى الله تعالى واتباعا لسنة النبي إبراهيم عليه السلام.

مؤخرًا زاد البحث عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023، ففي السطور التالية نقدم موعد أول أيام عيد الأضحى 2023 وكيفية احتفال المصريين بأول أيام عيد الأضحى في عام 2023، والذي يصادف يوم الأربعاء 28 يونيو.

أول أيام عيد ال أضحى 2023

عيد الأضحى هو أحد الأعياد الإسلامية الكبرى التي تقام في ذكرى تضحية النبي إبراهيم بابنه إسماعيل في سبيل الله، وتتم فيه ذبح المواشي وتوزيع اللحوم على الأقارب والفقراء والمساكين.

وقفة عرفات هي يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، وهو من أهم ركائز الحج، ويصادف هذا اليوم في عام 2023 يوم الثلاثاء 27 يونيو.

أول أيام عيد الأضحى في عام 2023 هو يوم الأربعاء 28 يونيو، وفقا للحسابات الفلكية، وتستمر إجازة العيد لأربعة أيام حتى يوم السبت 1 يوليو.

ما عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 ؟

من المقرر أن تكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك هى 5 أيام لجميع العاملين فى الدولة والقطاع الخاص.

إجازة عيد الأضحى 2023 تبدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو، وهو يوم وقفة عرفات، وتنتهي في يوم السبت 1 يوليو، وهو رابع أيام العيد.

إجازة عيد الأضحى 2023 تشمل خمسة أيام، هي: يوم وقفة عرفات، وأربعة أيام للعيد، فيما إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2023 تُرحل إلى يوم الأحد 2 يوليو، نظرا لتزامنها مع ثالث أيام عيد الأضحى.