عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين في الحكومة

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى 2023 ليبدأ يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ومن المقرر أن تتضمن إجازة عيد الأضحى أيام الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون في الحكومة وهي يومي الجمعة والسبت، ويحدد مجلس الوزراء عدد إجازة عيد الأضحى، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي .

عدد أيام إجازة العيد الكبير 2023

حدد قانون العمل عدد أيام إجازة عيد الأضحى بـ 5 أيام إجازة تبدأ بيوم وقفة عرفات التي توافق يوم الثلاثاء 27 يونيو، وتستمر 4 أيام العيد، ووفق نفس القانون يحصل العاملون في القطاع الخاص على ثلاثة ايام اجازة عيد الأضحى تشمل يوم وقفة عرفة ويومين من عيد الأضحى، الذي يبدأ يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويستمر يوم الخميس 29 يونيو ، ويوم الجمعة 30 يونيو 2023، ويكون رابع أيام عيد الاضحى يوم السبت 1 يوليو 2023.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء قبل العيد بعدة أيام يحدد عدد أيام إجازة العيد الكبير 2023 والذي قد يمتد لأيام إضافية كما حدث مع اجازة عيد الفطر الماضي، كما يصدر قرار من وزارة القوى العاملة والهجرة تحدد عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص والتي تتجه في بعض الاحيان إلى زيادتها لتتساوى مع اجازة العاملين في الجهاز الاداري للدولة.

موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات 2023

فيما حددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الاضحى في القاهرة والمحافظات لتكون في محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا، وموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا ، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا، وفي محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

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