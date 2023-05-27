موعد العيد الكبير 2023.. وأسعار الأضاحي

يتسأل عن موعد العيد الكبير 2023 الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم والذي يتزامن مع موسم الحج في شهر ذي الحجة 1444 - 2023 حيث يستطلع الهلال المملكة العربية السعودية في يوم الأحد 29 من شهر ذي القعدة 1444 الموافق 18 يونيو 2023 وفقا للحسابات الفليكة.

موعد العيد الكبير 2023

يبدأ شهر ذي الحجة فلكيا يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 حيث يحتفل الملايين من المسلمين بعيد الأضحى (الكبير) يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 لمدة 4 أيام حيث يمكن الذبح خلالها عقب الانتهاء من صلاة العيد وحتى عصر أخر أيام العيد.

فيما يقف الحجيج على جبل عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 خلال موسم الحج المقبل 2023/1444 يؤدون المناسك رغبة في غفران الذنوب ورضا الله سبحانه وتعالى وطمعان في الجنة والعتق من النيران ويلبون نداء اللله سبحانه وتعالى.

اجازة عيد الأضحى المبارك 2023

يحصل موظفي الدولة على اجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال عيد الأضحى لمدة 5 أيام وفقا لقانون العمل وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 والتي تشمل ( وفقة عرفات، 4 أيام العيد، ذكرى ثورة 30 يونيو) وجميعه مناسبات اجتماعية (دينية، قومية) يتم تعطيل فيها المصالح الحكومية.

يذكر أن الدولة المصرية تمنح الموظفين في القطاعيين العام والخاص نحو 22 يوما اجازة رسمية خلال العام بالاضافة إلى الاجازات السنوية و الاعتيادية والمرضية التي يمنحها قانون العمل للعاملين داخل المؤسسات الحكومية والخاصة وجميعها اجازات مدفوعة الأجر وفقا للقانون الذي يحكم علاقة العمل بين المؤسسات وموظفيها.

أسعار الأضاحي 2023

مع اقتراب موعد العيد الكبير 2023 يتسأل المواطنين عن أسعار الأضاحي وذلك مع ارتفاع أسعار اللحوم في السواق المصرية بفعل أزمة الأعلاف الحيوانية حيث تتراوح أسعار كيلو اللحوم البقري القائم من 120 - 150 جنيه فيما تصل الخرفان إلى 7000 ألف جنيه ويمكن حجز الأضاحي من الآن سواء في المنافذ التابعة للوزارة الزراعة أو التموين.

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