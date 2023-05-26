أسعار اللحوم اليوم الجمعة 26-5-2023 قبيل عيد الأضحى

شهد مؤشر البحث جوجل تزايد البحث عن معرفة أسعار اللحوم بجميع أشكالها وذلك بالتزامن مع بدأ العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك

سعر كيلو لحم الكندوز

تنوعت أسعار كيلو اللحم الكندوز حسب اختلاف المناطق السكنية فهي في بعض لمناطق يكون سعرها من 280-320 جنيها، بينما تصل في المناطق والأحياء الراقية 417 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البقري

وصلت سعر كيلو اللحوم البقري البلدي 330-350 جنيهًا للكيلو.

كباب الحلة

بينما وصل سعر كيلو كباب الحلة 300 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم البتلو

بلغت أسعار اللحوم البتلو 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الضاني

سجلت أسعار اللحوم الضأن 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم الجملي

وسجلت أسعار اللحوم الجملي 280-300 جنيه.

أسعار اللحوم المجمدة

اللحوم المجمدة 200 جنيه.

أسعار اللحم المفروم المحمد

اللحم المفروم المجمد 280 جنيهًا.

سعر كيلو السجق

أسعار السجق سجلت 240 جنيهًا.

أسعار اللحوم فى منافذ البيع

يتراوح سعر كيلو اللحوم فى منافذ البيع من 220 جنيهًا إلى 230 جنيهًا ‏للكيلو.

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم بمنافذ آمان : 250 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 190 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيهًا.

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 220 جنيهًا للكيلو.

سعر الكندوز البلدي : 300 جنيهًا إلى 417 جنيهًا.

سعر البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيهًا للكيلو.

سعر المفروم البلدي : 250 جنيهًا إلى 350 للكيلو.

سعر السجق البلدي : 200 جنيهًا إلي 240 جنيهًا.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظاً، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار كيلو اللحوم السودانية:

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.