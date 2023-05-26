الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 26-5-2023 قبيل عيد الأضحى

اللحوم
اللحوم

شهد مؤشر البحث جوجل تزايد البحث عن معرفة أسعار اللحوم  بجميع أشكالها وذلك بالتزامن مع بدأ العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك 

سعر كيلو  لحم الكندوز

تنوعت أسعار كيلو اللحم الكندوز حسب اختلاف المناطق السكنية فهي في بعض لمناطق يكون سعرها من 280-320 جنيها، بينما تصل في المناطق والأحياء الراقية 417 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البقري

وصلت  سعر كيلو اللحوم البقري البلدي 330-350 جنيهًا للكيلو.

كباب الحلة 

بينما وصل  سعر كيلو كباب الحلة 300 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم البتلو

بلغت أسعار اللحوم البتلو 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الضاني

سجلت أسعار اللحوم الضأن 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم الجملي

وسجلت أسعار اللحوم الجملي 280-300 جنيه.

أسعار اللحوم المجمدة 

اللحوم المجمدة 200 جنيه.

الكندوز البلدى بـ230 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

أسعار اللحم المفروم المحمد 

اللحم المفروم المجمد 280 جنيهًا.

سعر كيلو السجق 

أسعار السجق سجلت 240 جنيهًا.

 أسعار اللحوم فى منافذ البيع 

 

يتراوح سعر كيلو اللحوم فى منافذ البيع  من 220 جنيهًا إلى 230 جنيهًا ‏للكيلو.

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيهًا.

سعر كيلو  اللحوم بمنافذ آمان : 250 جنيهًا.

سعر كيلو  اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 190 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيهًا.

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 220 جنيهًا للكيلو.

سعر الكندوز البلدي : 300 جنيهًا إلى 417 جنيهًا.

سعر البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيهًا للكيلو.

سعر المفروم البلدي : 250 جنيهًا إلى 350 للكيلو.

سعر السجق البلدي : 200 جنيهًا إلي 240 جنيهًا.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

 

شهدت  أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظاً، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار كيلو اللحوم السودانية:

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

اقرأ أيضاً

بثمن كيلو واحد.. مبادرة لتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر استحقاقًا بالمنوفية

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 26 أسعار اللحوم اليوم للمستهلك الجمعة 26 مايو 2023 أسعار اللحوم البقري سعر كيلو لحم الكندوز أسعار اللحوم المجمدة أسعار اللحوم فى منافذ البيع

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

الحزن يخيم على أهالي قرية سندبسط بالغربية عقب تشييع جثمان “شهيدة العلم”

محمد الباز: أحمد سعد مفروض يعتذر لنفسه

الباز لـ محمد فؤاد: يطلبونك فى الحفلات لأنك مصرى فلا تهدر ماء وجهك

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)