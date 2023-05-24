بثمن كيلو واحد.. مبادرة لتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر استحقاقًا بالمنوفية

شاركت جمعية الأورمان، مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية فى انطلاق مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان" بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023)، وذلك لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة المنوفية.

وقال إمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، إن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى المحافظة ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأكد أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023» من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة تحث المضحين على شراء صك الأضحية بالتقسيط وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولوصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين، مضيفًا أنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن قيمة صكوك الأضاحى من جمعية الأورمان لهذا العام 2023، حيث بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 4800 جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170 جنيهًا في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيهًا شهريأ لمدة 11شهرًا، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300 جنيه في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرًا، وقيمة الصك 8100 جنيه فى العجل البلدى يدفع المتبرع 1500 جنيه في أول مرة ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرًا، كما تقوم أيضًا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه، وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.