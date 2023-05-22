الكندوز البلدي بـ230 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين استقرارا، حيث سجل سعر اللحم البلدى من ٢٣٠ إلى ٤١٠ جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر اللحم الضأن بين ٢٤٠ إلى ٢٨٠ جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كباب الحلة من ٢٤٠ إلى ٢٨٠ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الكبدة الكندوز بين ٢٤٠ إلى ٢٨٠ جنيها للكيلو، كما تراوح سعر اللحم المفروم من ١٥٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو وتراوح سعر السجق البلدى بين ١٤٠ إلى ١٥٠ جنيها للكيلو.

وتراوح سعر اللحم البقرى من ١٦٠ : ١٩٥ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة الضأن من ٢٤٠ الى ٢٨٠ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر اللحم الجملى بين ١٩٠ إلى ٢٣٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الاستيك والبفتيك من ٢٤٠ : ٢٨٠ جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة :-

سجل اللحم البرازيلي من ١٣٠ إلى ١٩٠ جنيها للكيلو بينما سجلت الكبدة المستوردة من ١١٠ إلى ١٣٠ جنيها للكيلو.