أفلام عيد الأضحى 2023.. طرح البرومو الدعائي لـ "مستر إكس"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “مستر إكس" الذي يخوض بطولته النجم أحمد فهمي، البرومو الدعائي للعمل تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وتضمن البرومو الدعائي لفيلم “مستر إكس” ظهور جميع أبطال العمل وهم كل من الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، والنجم بيومي فؤاد، والفنان محمد أنور، والفنان محمد أسامة “أوس أوس”، ومحمود حافظ وغيرهم.

ويشهد الفيلم السينمائي "مستر إكس" التعاون الفني الثالث بين أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد، والأول على مستوى السينما، حيث قدما معا مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي سجل نجاحًا كبير في الموسم الرمضاني لعام 2019.

وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود ومن إخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها على أحد المسارح الكبرى بالسعودية في ديسمبر عام 2022.

أبطال وصناع فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

ويظهر خلال أحداث فيلم “مستر إكس” عدد من ضيوف الشرف هم كل من “النجم أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، محمود الليثى، بيج رامى، علاء مرسى، طاهر أبو ليلة، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم”.

قصة وأحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.