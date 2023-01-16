الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد العيد الكبير 2023 والإجازات الرسمية خلال العام

العيد الكبير
العيد الكبير

يحتفل المسلمون بعيدين في العام أولهما عيد الفطر والثاني هو العيد الأضحى والذي يكون في شهر ذي الحجة من كل عام ويتزامن مع أداء المسلمون لفريضة الحج.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد العيد الكبير 2023 والإجازات الرسمية خلال العام.

موعد العيد الكبير 2023

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك أو “العيد الكبير” في العاشر من ذي الحجة بعد أن تستطيع السعودية استطلاع هلال بداية شهر ذي الحجة في 29 ذي القعدة من كل عام، وتلتزم الدول الاسلامية بموعد بداية شهر ذي الحجة كما تراه السعودية لارتباطه بأداء الحج و أركانه.

تعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023

موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في مصر وعدد ساعات الصوم

وبحسب البحوث الفلكية فإن موعد العيد الكبير أو عيد الأضحى 2023 ، يكون يوم  الأربعاء 28 يونيو 2023، ويستمر عيد الأضحى  أو “العيد الكبير” 4 أيام من تاريخ بدايته وينتهي في تاريخ السبت 1يوليو 2023م.

ويحصل فيه العاملون في الدولة والقطاع الخاص على أجازة حيث يحصل العاملون في الدولة على 5 أيام أجازة بدءصا من وقفة عرفات وحتى انتهاء اليوم الرابع من العيد، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على 3 أيام أجازة فقط.

الإجازات الرسمية 2023

يحصل الموظفون العاملون في الجهاز الاداري للدولة وأيضًا العاملون في القطاع الخاص على عدد من الإجازات الرسمية طوال العام الجاري، بعض الاجازات الرسمية يكون لمناسبات دينية وبعضها لمناسبات اجتماعية، وتأتي الإجازات الرسمية كالتالي: 

  • 25 يناير يوم  الأربعاء ثورة 25 يناير
  • 16 أبريل  يوم  الأحد عيد الفصح القبطي
  • 17 أبريل   الإثنين       عيد شم النسيم
  • 21 أبريل   الجمعة       عيد الفطر المبارك
  • 22 أبريل   السبت أجازة عيد الفطر المبارك
  • 25 أبريل   الثلاثاء      عيد تحرير سيناء
  • 1 مايو  الإثنين       عيد العمال
  • 27 يونيو    الثلاثاء      أجازة يوم وقفة عرفات
  • 28 يونيو    الأربعاء     عيد الأضحى المبارك
  • 29 يونيو    الخميس     أجازة عيد الأضحى المبارك
  • 30 يونيو    الجمعة       ثورة 30 يونيو
  • 19 يوليو    الأربعاء     رأس السنة الهجرية
  • 23 يوليو    الأحد عيد الثورة
  • 27 سبتمبر  الأربعاء     عيد المولد النبوى الشريف
  • 6 أكتوبر    الجمعة       عيد القوات المسلحة
txt

موعد عيد الأضحى 2023 وشعائر وقفة عرفات

العيد الكبير عيد الأضحى عيد الفطر الحج الإجازات الرسمية موعد العيد الكبير 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

وزير داخلية 2011.. من هو الراحل اللواء منصور العيسوي؟

وزير التموين: بدء تجربة صرف الخبز المدعم بـ «الكارت مسبق الدفع» الأربعاء

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023 وخطوات الاستعلام

سفير السويد يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد «قسم نوبل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب