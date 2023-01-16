يحتفل المسلمون بعيدين في العام أولهما عيد الفطر والثاني هو العيد الأضحى والذي يكون في شهر ذي الحجة من كل عام ويتزامن مع أداء المسلمون لفريضة الحج.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد العيد الكبير 2023 والإجازات الرسمية خلال العام.

موعد العيد الكبير 2023

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك أو “العيد الكبير” في العاشر من ذي الحجة بعد أن تستطيع السعودية استطلاع هلال بداية شهر ذي الحجة في 29 ذي القعدة من كل عام، وتلتزم الدول الاسلامية بموعد بداية شهر ذي الحجة كما تراه السعودية لارتباطه بأداء الحج و أركانه.

وبحسب البحوث الفلكية فإن موعد العيد الكبير أو عيد الأضحى 2023 ، يكون يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويستمر عيد الأضحى أو “العيد الكبير” 4 أيام من تاريخ بدايته وينتهي في تاريخ السبت 1يوليو 2023م.

ويحصل فيه العاملون في الدولة والقطاع الخاص على أجازة حيث يحصل العاملون في الدولة على 5 أيام أجازة بدءصا من وقفة عرفات وحتى انتهاء اليوم الرابع من العيد، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على 3 أيام أجازة فقط.

الإجازات الرسمية 2023

يحصل الموظفون العاملون في الجهاز الاداري للدولة وأيضًا العاملون في القطاع الخاص على عدد من الإجازات الرسمية طوال العام الجاري، بعض الاجازات الرسمية يكون لمناسبات دينية وبعضها لمناسبات اجتماعية، وتأتي الإجازات الرسمية كالتالي: