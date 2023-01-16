موعد العيد الكبير 2023 والإجازات الرسمية خلال العام
يحتفل المسلمون بعيدين في العام أولهما عيد الفطر والثاني هو العيد الأضحى والذي يكون في شهر ذي الحجة من كل عام ويتزامن مع أداء المسلمون لفريضة الحج.
ويعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد العيد الكبير 2023 والإجازات الرسمية خلال العام.
موعد العيد الكبير 2023
يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك أو “العيد الكبير” في العاشر من ذي الحجة بعد أن تستطيع السعودية استطلاع هلال بداية شهر ذي الحجة في 29 ذي القعدة من كل عام، وتلتزم الدول الاسلامية بموعد بداية شهر ذي الحجة كما تراه السعودية لارتباطه بأداء الحج و أركانه.
وبحسب البحوث الفلكية فإن موعد العيد الكبير أو عيد الأضحى 2023 ، يكون يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويستمر عيد الأضحى أو “العيد الكبير” 4 أيام من تاريخ بدايته وينتهي في تاريخ السبت 1يوليو 2023م.
ويحصل فيه العاملون في الدولة والقطاع الخاص على أجازة حيث يحصل العاملون في الدولة على 5 أيام أجازة بدءصا من وقفة عرفات وحتى انتهاء اليوم الرابع من العيد، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على 3 أيام أجازة فقط.
الإجازات الرسمية 2023
يحصل الموظفون العاملون في الجهاز الاداري للدولة وأيضًا العاملون في القطاع الخاص على عدد من الإجازات الرسمية طوال العام الجاري، بعض الاجازات الرسمية يكون لمناسبات دينية وبعضها لمناسبات اجتماعية، وتأتي الإجازات الرسمية كالتالي:
- 25 يناير يوم الأربعاء ثورة 25 يناير
- 16 أبريل يوم الأحد عيد الفصح القبطي
- 17 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
- 21 أبريل الجمعة عيد الفطر المبارك
- 22 أبريل السبت أجازة عيد الفطر المبارك
- 25 أبريل الثلاثاء عيد تحرير سيناء
- 1 مايو الإثنين عيد العمال
- 27 يونيو الثلاثاء أجازة يوم وقفة عرفات
- 28 يونيو الأربعاء عيد الأضحى المبارك
- 29 يونيو الخميس أجازة عيد الأضحى المبارك
- 30 يونيو الجمعة ثورة 30 يونيو
- 19 يوليو الأربعاء رأس السنة الهجرية
- 23 يوليو الأحد عيد الثورة
- 27 سبتمبر الأربعاء عيد المولد النبوى الشريف
- 6 أكتوبر الجمعة عيد القوات المسلحة