موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في مصر وعدد ساعات الصوم

تصدر موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في مصر قائمة بحث واهتمام الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الإنترنت خلال الفترة الحالية، وفقا للحسابات الفلكية التي يُجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تزامنا مع بداية شهر رجب 1444 خلال الأيام المقبلة.

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

وأظهرت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد شهر رمضان 1444/2023 في مصر سيوافق يوم الخميس 23 مارس 2023، ما يعني أنه يتبقى على شهر رمضان نحو 69 يومًا.

ومن المحتمل أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية ).

وتوقع المعهد أن تكون عدة شهر رمضان المقبل 29 يومًا، ويمكن رؤية الهلال بالعين المجردة من قبل اللجان الشرعية يوم الثلاثاء 21 مارس الساعة 17:23 بالتوقيت العالمي.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان 2023/1444 تبلغ عدد ساعات في أول أيام شهر رمضان 2023، وتبلغ 15 ساعة 25 دقيقة للصائمين في مدينة القاهرة، فيما يبلغ عدد ساعات الصوم في نهاية شهر رمضان 15 ساعة 30 دقيقة.

موعد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023