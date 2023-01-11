الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

شهر رمضان
شهر رمضان

موعد شهر رمضان 2023 في مصر من أكثر الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير في الأيام الأخيرة إستعداداً لهذا الشهر المعظم.

ونظرًا لأهمية شهر رمضان للمسلمين زاد البحث عنه، وتعرض «الدستور» موعد شهر رمضان 2023 في مصر والإجازات الرسمية خلال العام، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

ومن المتوقع أن يكون أول أيامه يوم الخميس الموافق 23 مارس، وسيتم رؤية واستطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام يوم 21 مارس لتأكيد موعد غرة رمضان 1444هـ، كما يتوقع أن تكون عدة شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا فقط، 2023، وبحسب الحسابات الفلكية فيتبقى على موعده من اليوم حوالي 77 يومًا ما يعادل شهرين و13 يومًا.

ولابد من التنويه بأن غرة شهر شعبان 1444هـ ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير، لتكون عدة شهر شعبان 29 يومًا، ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية، ويمكن رؤية هلال آخر الشهر بحدث الاقتران المركزي أو المحاق المركزي يوم الثلاثاء 21 مارس الساعة 17:23 بالتوقيت العالمي.

موعد عيد الفطر 2023 والإجازات الرسمية

تعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023

الإجازات الرسمية 2023

في شهري فبراير ومارس لا توجد إجازات رسمية.

وفي شهر أبريل إجازة شم النسيم توافق  الاثنين 17 أبريل.

أجازة عيد الفطر المبارك يوم  الجمعة 21 أبريل 2023 وتستمر 3 أيام إجازة.

وفي نفس الشهر اجازة عيد تحرير سيناء توافق يوم  الثلاثاء 25 أبريل الموافق 5 شوال.

عيد العمال: الاثنين الأول من مايو، الموافق 11 شوال.

وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 27 يونيو، الموافق 9 ذو الحجة.

عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 28 يونيه الموافق 10 ذو الحجة.

ثورة 30 يوينو: الجمعة 30 يونيو، الموافق 12 ذو الحجة.

رأس السنة الهجرية: الأربعاء 19 يوليو.

ثورة 23 يوليو: الأحد 23 يوليو.

المولد النبوى الشريف: الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة «نصر أكتوبر»: الجمعة 6 أكتوبر، وغالبا ما يتم ترحيل الاجازات الرسمية إلى يوم الخميس .

شهر رمضان موعد شهر رمضان 2023 رمضان الإجازات الرسمية موعد شهر رمضان الاجازات الرسمية 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

عودة حركة الطيران تدريجيًا في المطارات الأمريكية

السجن 7 سنوات للمتهم بسحل «سيدة» فى حلوان

وفاة مدمن هيروين أثناء العلاج من ورم فى مستشفى بالمعصرة

بايدن: سنحاول معرفة أسباب توقف حركة الطيران فى الولايات المتحدة

«غرفة الإسكندرية»: الاقتصاد الأزرق يستهدف القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟