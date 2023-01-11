موعد شهر رمضان 2023 في مصر من أكثر الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير في الأيام الأخيرة إستعداداً لهذا الشهر المعظم.

ونظرًا لأهمية شهر رمضان للمسلمين زاد البحث عنه، وتعرض «الدستور» موعد شهر رمضان 2023 في مصر والإجازات الرسمية خلال العام، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

ومن المتوقع أن يكون أول أيامه يوم الخميس الموافق 23 مارس، وسيتم رؤية واستطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام يوم 21 مارس لتأكيد موعد غرة رمضان 1444هـ، كما يتوقع أن تكون عدة شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا فقط، 2023، وبحسب الحسابات الفلكية فيتبقى على موعده من اليوم حوالي 77 يومًا ما يعادل شهرين و13 يومًا.

ولابد من التنويه بأن غرة شهر شعبان 1444هـ ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير، لتكون عدة شهر شعبان 29 يومًا، ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية، ويمكن رؤية هلال آخر الشهر بحدث الاقتران المركزي أو المحاق المركزي يوم الثلاثاء 21 مارس الساعة 17:23 بالتوقيت العالمي.

الإجازات الرسمية 2023

في شهري فبراير ومارس لا توجد إجازات رسمية.

وفي شهر أبريل إجازة شم النسيم توافق الاثنين 17 أبريل.

أجازة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وتستمر 3 أيام إجازة.

وفي نفس الشهر اجازة عيد تحرير سيناء توافق يوم الثلاثاء 25 أبريل الموافق 5 شوال.

عيد العمال: الاثنين الأول من مايو، الموافق 11 شوال.

وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 27 يونيو، الموافق 9 ذو الحجة.

عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 28 يونيه الموافق 10 ذو الحجة.

ثورة 30 يوينو: الجمعة 30 يونيو، الموافق 12 ذو الحجة.

رأس السنة الهجرية: الأربعاء 19 يوليو.

ثورة 23 يوليو: الأحد 23 يوليو.

المولد النبوى الشريف: الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة «نصر أكتوبر»: الجمعة 6 أكتوبر، وغالبا ما يتم ترحيل الاجازات الرسمية إلى يوم الخميس .