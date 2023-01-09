تعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023

يشغل بال عدد من كبير من المصريين من مختلف العالم موعد هلال شهر رمضان والبحث عن عدد الأيام المتبقية لبدء شهر رمضان المبارك من هذا العام 2023، ومن العام الهجري 1444 هجرية، وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون يوم الأربعاء 2023/3/22 هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1444هـ فلكيا يوم الخميس 2023/3/23م.

إمساكية شهر رمضان لعام 2023، في السطور التالية.

تقويم امساكية رمضان في القاهرة لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الخميس 1 23 مارس، 2023 04:39 ص 06:04 ص 12:10 م 03:38 م 06:15 م 07:45 م

الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:38 ص 06:03 ص 12:09 م 03:38 م 06:16 م 07:46 م

السبت 3 25 مارس، 2023 04:37 ص 06:02 ص 12:09 م 03:38 م 06:16 م 07:46 م

الأحد 4 26 مارس، 2023 04:36 ص 06:00 ص 12:09 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م

الأثنين 5 27 مارس، 2023 04:34 ص 05:59 ص 12:08 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م

الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 04:33 ص 05:58 ص 12:08 م 03:38 م 06:18 م 07:48 م

الأربعاء 7 29 مارس، 2023 04:32 ص 05:57 ص 12:08 م 03:38 م 06:19 م 07:49 م

الخميس 8 30 مارس، 2023 04:29 ص 05:54 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م

الجمعة 9 31 مارس، 2023 04:28 ص 05:53 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م

السبت 10 01 أبريل، 2023 04:26 ص 05:52 ص 12:07 م 03:38 م 06:21 م 07:51 م

الأحد 11 02 أبريل، 2023 04:25 ص 05:51 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م

الأثنين 12 03 أبريل، 2023 04:24 ص 05:50 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م

الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:22 ص 05:48 ص 12:06 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م

الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:21 ص 05:47 ص 12:05 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م

الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:19 ص 05:46 ص 12:05 م 03:38 م 06:24 م 07:54 م

الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:18 ص 05:45 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م

السبت 17 08 أبريل، 2023 04:17 ص 05:44 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م

الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:15 ص 05:43 ص 12:04 م 03:38 م 06:26 م 07:56 م

الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:14 ص 05:41 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م

الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:13 ص 05:40 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م

الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:11 ص 05:39 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م

الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:10 ص 05:38 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م

الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م

السبت 24 15 أبريل، 2023 04:07 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م

الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:06 ص 05:35 ص 12:02 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م

الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م

الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:03 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م

الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م

الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:01 ص 05:30 ص 12:02 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م

الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:00 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م.