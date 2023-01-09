الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023

شهر رمضان
شهر رمضان

يشغل بال عدد من كبير من المصريين من مختلف العالم موعد هلال شهر رمضان والبحث عن عدد الأيام المتبقية لبدء شهر رمضان المبارك من هذا العام 2023، ومن العام الهجري 1444 هجرية، وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون يوم الأربعاء 2023/3/22 هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1444هـ فلكيا يوم الخميس 2023/3/23م.

إمساكية شهر رمضان لعام 2023، في السطور التالية.

تقويم امساكية رمضان في القاهرة لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليوم    رمضان          ميلادي صلاة الفجر     الشروق صلاة الظهر     صلاة العصر    صلاة المغرب  صلاة العشاء

الخميس          1        23 مارس، 2023      04:39 ص     06:04 ص     12:10 م        03:38 م        06:15 م          07:45 م

الجمعة 2        24 مارس، 2023      04:38 ص     06:03 ص     12:09 م        03:38 م        06:16 م          07:46 م

السبت  3        25 مارس، 2023      04:37 ص     06:02 ص     12:09 م        03:38 م        06:16 م          07:46 م

الأحد    4        26 مارس، 2023      04:36 ص     06:00 ص     12:09 م        03:38 م        06:17 م          07:47 م

الأثنين  5        27 مارس، 2023      04:34 ص     05:59 ص     12:08 م        03:38 م        06:17 م          07:47 م

الثلاثاء 6        28 مارس، 2023      04:33 ص     05:58 ص     12:08 م        03:38 م        06:18 م          07:48 م

الأربعاء          7        29 مارس، 2023      04:32 ص     05:57 ص     12:08 م        03:38 م        06:19 م          07:49 م

الخميس          8        30 مارس، 2023      04:29 ص     05:54 ص     12:07 م        03:38 م        06:20 م          07:50 م

الجمعة 9        31 مارس، 2023      04:28 ص     05:53 ص     12:07 م        03:38 م        06:20 م          07:50 م

السبت  10      01 أبريل، 2023       04:26 ص     05:52 ص     12:07 م        03:38 م        06:21 م          07:51 م

الأحد    11      02 أبريل، 2023       04:25 ص     05:51 ص     12:06 م        03:38 م        06:22 م          07:52 م

الأثنين  12      03 أبريل، 2023       04:24 ص     05:50 ص     12:06 م        03:38 م        06:22 م          07:52 م

الثلاثاء 13      04 أبريل، 2023       04:22 ص     05:48 ص     12:06 م        03:38 م        06:23 م          07:53 م

الأربعاء          14      05 أبريل، 2023       04:21 ص     05:47 ص     12:05 م        03:38 م        06:23 م          07:53 م

الخميس          15      06 أبريل، 2023       04:19 ص     05:46 ص     12:05 م        03:38 م        06:24 م          07:54 م

الجمعة 16      07 أبريل، 2023       04:18 ص     05:45 ص     12:05 م        03:38 م        06:25 م          07:55 م

السبت  17      08 أبريل، 2023       04:17 ص     05:44 ص     12:05 م        03:38 م        06:25 م          07:55 م

الأحد    18      09 أبريل، 2023       04:15 ص     05:43 ص     12:04 م        03:38 م        06:26 م          07:56 م

الأثنين  19      10 أبريل، 2023       04:14 ص     05:41 ص     12:04 م        03:38 م        06:27 م          07:57 م

الثلاثاء 20      11 أبريل، 2023       04:13 ص     05:40 ص     12:04 م        03:38 م        06:27 م          07:57 م

الأربعاء          21      12 أبريل، 2023       04:11 ص     05:39 ص     12:03 م        03:38 م        06:28 م          07:58 م

الخميس          22      13 أبريل، 2023       04:10 ص     05:38 ص     12:03 م        03:38 م        06:28 م          07:58 م

الجمعة 23      14 أبريل، 2023       04:09 ص     05:37 ص     12:03 م        03:38 م        06:29 م          07:59 م

السبت  24      15 أبريل، 2023       04:07 ص     05:36 ص     12:03 م        03:38 م        06:30 م          08:00 م

الأحد    25      16 أبريل، 2023       04:06 ص     05:35 ص     12:02 م        03:38 م        06:30 م          08:00 م

الأثنين  26      17 أبريل، 2023       04:05 ص     05:34 ص     12:02 م        03:38 م        06:31 م          08:01 م

الثلاثاء 27      18 أبريل، 2023       04:03 ص     05:33 ص     12:02 م        03:37 م        06:31 م          08:01 م

الأربعاء          28      19 أبريل، 2023       04:02 ص     05:31 ص     12:02 م        03:37 م        06:32 م          08:02 م

الخميس          29      20 أبريل، 2023       04:01 ص     05:30 ص     12:02 م        03:37 م        06:33 م          08:03 م

الجمعة 30      21 أبريل، 2023       04:00 ص     05:29 ص     12:01 م        03:37 م        06:33 م          08:03 م.

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