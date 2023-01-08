الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر 2023 والإجازات الرسمية

عيد الفطر
عيد الفطر

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وازداد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير حول موعد عيد الفطر 2023، وذلك كونه مناسبة رسمية تنتظرها الأمة الإسلامية حول العالم من عام لعام.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد عيد الفطر للعام 2023:

موعد عيد الفطر 2023 فلكيا

أوضحت الحسابات الفلكية مع بداية شهر يناير أن شهر شوال للعام 1444هـ  أن يوم الخميس الموافق 29 من رمضان 1444 هـ والموافق 20 من شهر ابريل للعام 2022 يوم الرؤية، وعليه يكون عيد الفطر يوم 21 من شهر أبريل.

كما يأتي موعد شهر رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس، وذلك وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7.24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وعليه يتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيًّا بجانب الرؤية الشرعية، والمقرر أن تكون يوم 21 مارس، كما توقعت البحوث الفلكية أن بداية شهر رمضان في 23 من شهر مارس 2023.

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طقوس المسلمين في عيد الفطر 2023

هناك العديد من الطقوس والعادات والتقاليد الذي يقوم بها المسلمون خلال عيد الفطر، حيث يقوم الأغلبية بالذهاب إلى المساجد لصلاة العيد وسماع الخطبة، حيث تعقد صلاة عيد الفطر في مصر بالساحات والأماكن العامة ذات القدرة الاستيعابية الكبيرة، إضافة إلى المساجد، وكذلك الخروج للتنزه والزيارات العائلية.

الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023

موعد الإجازات الرسمية الذي يحصل عليها المواطنين خلال شهر إبريل 2022:

هناك العديد من الإجازات التي يحصل عليها الموظفون وطلاب المدارس بشهر إبريل وهي:

-إجازة عيد شم النسيم الذي يوافق خلال عام 2023 يوم عيد شم النسيم الإثنين 17 أبريل 2023.

-إجازة عيد الفطر المبارك 2023 الذي أعلنت الحسابات الفلكية موعده بداية من يوم السبت الموافق 22 أبريل 2022، حيث يتم منح إجازة رسمية لثلاثة أيام خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

-موعد إجازة عيد تحرير سيناء، والذي يوافق يوم الإثنين 25 أبريل عام 2023.

موعد عيد الفطر شهر رمضان الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان 2023 يوم الخميس طقوس المسلمين في عيد الفطر الإجازات الرسمية شهر ابريل 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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