موعد عيد الأضحى 2023 وشعائر وقفة عرفات

يعد عيد الأضحى المبارك هو ثاني الأعياد الدينية لدى المسلمين بعد عيد الفطر، ويأتي عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة والذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الحج من كل عام.

ويبحث المسلمون عن موعد عيد الأضحى والذي يعد إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة لمدة 5 أيام بداية من وقفة عرفات ومعها 4 أيام العيد، ويحصل العاملون في القطاع الخاص على ثلاث أيام أجازة.

ومع زيادة البحث عن موعد عيد الأضحى تعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2023 كما حددته البحوث الفلكية ، وشعائر وقفة عرفات.

موعد عيد الأضحى 2023

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى 2023، والذي سيكون في 28 يونيو المقبل، ولكن لا يعتمد المسلمون على البحوث الفلكية بل لابد من الرؤية الشرعية التي تحدد موعد بداية شهر ذي الحجة الذي يكون عيد الأضحى في اليوم العاشر منه.

ويولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 18 يونيو (يوم الرؤية)، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

وحسب البحوث الفلكية فإن بداية شهر ذي الحجــة 1444هـ فلكيـــاً يوم الخميس 19 يونية ، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكيـــاً يوم الجمعـــة 27 يونية ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكيـــاً يوم الأحد 28 يونية 2023.

شعائر وقفة عرفات

يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، وفي وقفة عرفات يقف الحُجّاج على جبل عرفة و يُعَد أهم أركان الحج.

وتبدأ وقفة عرفات مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بهاوتبدأ مع شروق شمس يوم عرفة إلى غروبها، ومع طلوع فجر اليوم التالي الذي هو أول أيام عيد الأضحى.

ويصلي الحاج في عرفة وصلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ويستحب للحاج في وقفة عرفات أن يكثر من الدعاء والتلبية وذلك لقول النبي محمد: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»