أفلام عيد الأضحى 2023.. إعلان فيلم "البعبع" يتخطى 4 ملايين مشاهدة (فيديو)

حقق الإعلان الدعائي للفيلم السينمائي “البعبع” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ردود أفعال قوية بين الجمهور عقب طرح شركة “سينرجي فيلمز” المنتجة له خلال الساعات الماضية.

وحقق الإعلان الدعائي لفيلم “البعبع” 4 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحه، والذي ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وتضمن البرومو الدعائي لفيلم “البعبع” العديد من مشاهد الكوميديا والممزوجة بالأكشن، حيث تدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، تقع طبيبة صيدلانية في حب المجرم (سلطان) الذي يقرر التوبة وترك الإجرام، ويواجه مع صديقه (سوكا) العديد من المواقف التي تغير مجرى اﻷحداث رأسًا على عقب.

وتلعب دور البطولة النسائية في الفيلم ياسمين صبري وتدور قصة وأحداث العمل في إطار كوميدي تشويقي ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبدالرحمن" العديد من المواقف.

وانتهى أبطال وصناع فيلم “البعبع” الأيام الماضية من تصوير كافة مشاهد العمل والاحتفال بـ"الفركش" بعد عدة أسابيع من التصوير المتواصل ويدخل المخرج حسين المنباوي مخرج العمل غرفة المونتاج من أجل الانتهاء من كافة تفاصيل العمل والمونتاج والمكساج للمشاركة في موسم عيد الأضحى.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبد الرحمن" العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمي "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.