بالأنوار ومكبرات الصوت.. محال الجزارة تستعد لاستقبال عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يكثر فيه شراء اللحوم الحمراء ويزداد الإقبال على محال الجزارة على مدار الأيام الجارية، حيث أن اللحوم الحمراء تعتبر الوجبة الأساسية على موائد عيد الأضحى المبارك، وبمجرد اقتراب عيد الأضحى تبدأ محال الجزارة في التزيين لاستقبال المواطنين.

وشهدت محال الجزارة حالة من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، حيث بمجرد اقتراب موعده تبدأ العديد من محال الجزارة في التزيين بمختلف الأشكال والألوان، خاصة وأن عيد الأضحى المبارك يعتبر موسم شهي بالنسبة للجزارين ينتظروه من العام للثاني، ورصدت "الدستور" بعض مظاهر الاحتفال لدي بعض محال الجزارة والتي جاءت على النحو التالي.

اتفقت معظم محال الجزارة في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة على نصب سرادق وعمل فراشة لمحال الجزارة الخاصة به وكأنه عرس خاص بهم يستقبلون فيه المواطنين، خاصة وأن السرداق ذات ألوان مبهجة، من ناحية أن يكون مظهر من مظاهر الاحتفال ومن ناحية أخرى يحمي المواطنين الوافدين على محال الجزارة وينتظرون طويلا من أشعة الشمس الحارقة هلال ساعات النهار.

كما يحرص عدد من محال الجزارة على عمل أنوار ملونة بمختلف أرجاء محل الجزارة للاحتفال تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويتم تعليق الأنوار الملونة في مختلف الأماكن بالمحل ومن أمامه أيضا والشوارع المحيطة به للاحتفال وللدعاية أيضا بوجود جوار في ذلك المكان، ذلك بجانب تأجير مكبرات الصوت والتي يتم تشغيلها على مدار الساعة لتكثيف الأجواء الاحتفالية.

كما أنه يحرص بعض أصحاب محال الجزارة على تأخير ميكروفون واحدة السيارات ويجوب المنطقة ليعلن عن محل الجزارة الخاص به وعن أسعاره لكي يجذب مزيد من المواطنين، بالإضافة إلى تزويد أعداد الذبائح ولكن بقدر يتناسب مع كمية المواطنين المقبلين على محال الجزارة.

ويقول محمد أسامة أحد الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن موسم عيد الأضحى هو الموسم الأضخم لكافة الجزارين خاصة وأنه يزداد فيه الإقبال علي اللحوم، لافتا إلى أن الأنوار ومكبرات الصوت تعتبر مظهر من مظاهر الاحتفال.

ومن جانبه أوضح محمد الشيخ أحد الجزارين بالوراق، أنه في كل عام قبل قدوم عيد الأضحى المبارك تبدأ مختلف محال الجزارة في التزيين لاستقبال العيد بأشكال جمالية ومبهجة ولإدخال الفرحة والسرور على المواطنين.

وأضاف شريف أحد جزارين منطقة الوراق، أنه تم تركيب مكبرات الصوت وعمل فراشة وأنوار مبهجة للاحتفال بالعيد، كما أنه نوع من أنواع الدعاية لمحل الجزارة.

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