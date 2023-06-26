سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

مع بدء موسم الحج، وإقبال الكثير من معتمرين بيت الله للملكة العربية السعودية ، يسعى الكثير إلى معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار جالريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في داخل البنوك الحكومية والبنوك الخاصة العاملة بمصر، وسجل منذ الصباح سعر الريال السعودي أمام سعر الجنيه بداخل البنك المركزي المصري مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

وتنشر "الدستور" أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.23 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، مستوى 7.98 جنيه للشراء، ومستوى 8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

عُرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري مستوى 8.23 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

قُدر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.