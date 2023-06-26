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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023 وعدد أيامها

عيد الأضحي
عيد الأضحي

إزداد معدل البحث بمحرك "جوجل" الشهير خلال الساعات الماضية حول إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص عام 2023، وذلك بالتزامن مع بداية الإجازات رسميا غدًا الثلاثاء، وأول أيام عيد الأضحى الأربعاء.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023 

ومع زيادة البحث نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023 :

أعلنت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ أيام عن موعد إجازة عيد الأضحى، وقرر بأن تكون الفترة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، وهى إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في المصالح الحكومية والوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام.

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موعد بداية إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023  

حددت الإجازة للقطاع الخاص من قبل وزارة العمل، حيث أعلنت أن تكون بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الأحد 2 يوليو، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازات عيد الأضحى 

يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، إجازة يوم عرفة 2023.

يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، إجازة أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الخميس 29 يونيو 2023، إجازة ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الجمعة 30 يونيو 2023، إجازة ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم السبت 1 يوليو 2023، إجازة رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الأحد 2 يوليو 2023، إجازة خامس أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا.

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