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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تحافظ على لياقتك البدنية أثناء احتفالات عيد الأضحى؟

عيد الأضحى واللياقة
عيد الأضحى واللياقة البدنية

غالبا ما يجلب احتفال عيد الأضحى المبهج الولائم اللذيذة في خضم الاحتفالات من الضروري إعطاء الأولوية للياقتك وسلامتك.

من نصائح الأكل إلى إجراءات التمرين الممتعة احتضن الاحتفالات مع الاستمرار في تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، اجعل هذه المناسبة بمثابة احتفال بالبهجة واللياقة البدنية

اكتشف استراتيجيات فعالة لتحافظ على دوافعك وتحافظ على نمط حياة نشط خلال عيد الأضحى.
خطط مسبقًا: حدد مواعيد التدريبات والأنشطة البدنية مسبقًا للتأكد من دمجها في خطط عيد الأضحى.

وقت اللياقة العائلية: قم بإشراك أحبائك من خلال تنظيم أنشطة بدنية ممتعة أو ألعاب خارجية يمكن للجميع المشاركة فيها معًا.

طقوس الصباح: ابدأ يومك بالمشي السريع أو الركض أو التمرين السريع لزيادة مستويات الطاقة لديك وتعيين نغمة إيجابية لهذا اليوم.

الأكل الواعي: انغمس في أطباق العيد الشهية بعناية من خلال تذوق كل قضمة وممارسة التحكم في جزء منها، وازن بين وجباتك وخيارات صحية.

الاحتفالات النشطة: قم بدمج الأنشطة البدنية مثل الرقص أو ممارسة الرياضة أو الذهاب للمشي بعد الوجبة خلال تجمعات العيد.

حافظ على رطوبتك: تذكر أن تشرب الكثير من الماء طوال اليوم لتحافظ على رطوبتك وتحافظ على مستويات الطاقة المثلى.

ضع أهدافًا واقعية: ضع أهدافًا قابلة للتحقيق في مجال اللياقة البدنية في عيد الأضحى، سواء كان ذلك لزيادة عدد خطواتك أو تجربة روتين تمرين جديد.

حافظ على ثباتك: حتى أثناء الاحتفالات حاول الحفاظ على روتين التمارين المنتظم أو ابحث عن طرق بديلة للبقاء نشطًا إذا كنت بعيدًا عن صالة الألعاب الرياضية أو مركز اللياقة البدنية المعتاد.

شريك المساءلة: ابحث عن رفيق للتمرين أو أحد أفراد الأسرة يشاركك أهداف لياقتك البدنية وادعم بعضكما البعض في البقاء متحمسًا ومسؤولًا.

احتضان التقاليد النشطة: قم بدمج الأنشطة التقليدية مثل المشي الجماعي، أو الصلاة في الهواء الطلق  أو التطوع في المناسبات المجتمعية للبقاء يقظا.

الحفاظ على لياقتك البدنية الولائم عيد الأضحى لياقة بدنية صالات رياضية

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