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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أحدث عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023 مكتوبة.. أجمل معايدات العيد للأهل والأصدقاء

عيد الأضحى
عيد الأضحى

زاد البحث عن عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023 عبر موقع جوجل البحثي في الساعات الأخيرة قبيل يوم عرفة ووقوف ضيوف الرحمن على جبل عرفات راغبين في رضا الله عز وجل وطلب المغفرة والعتق من النار والإقبال على احتفالات العيد ورغبتهم في إرسال أجمل الصور والمعايدات والتهاني إلى الأهل والأصدقاء.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023 

قبل ساعات فقط من وقوف الحجيج على جبل عرفات 1444/2023 لأداء مناسك الحج ورغبة الملايين من المسلمين في التهاني والمعايدات بأجمل عبارات عبر الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي لصلة الرحم والتواصل بين الأهل والأصدقاء في ظل الانشغال بمتطلبات الحياة ولعل أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023 :-

  • كل عام وأنتم إلى الله أقرب و بالطاعات منشغلين .. عيد أضحى سعيد.
  • أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التوفيق إلى صالح الأعمال.. كل عام وأنتم بخير.
  • اللهم في يوم وقوف حجاج بيتك الحرام على جبل عرفات .. أرزقنا كل عمل صالح يقربنا إليك.
  • إلى أهلي وأصحابي وجيراني .. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم السعادة وراحة البال.. عيد سعيد.
  • عيد أضحى سعيد على أمة محمد صل الله عليه وسلم.. عسى ربنا أن يرزقنا من كرمه وجوده.
  • في زحام الأعوام يمضي العام بعد العام وفي كل حقائق وأحلام .. أتمنى أن أراكم في أحسن حال.
  • بمناسبة عيد الأضحى أحب أقول لأصحابي وأحبابي عيد سعيد وعمر مديد.
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باقة مميزة| رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 مكتوبة وعبارات تهاني العيد الكبير

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موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

معايدات عيد الأضحى 1444 مكتوبة

يحتفل المسلمين يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيو 2023 العاشر من شهر ذي الحجة 1444 بعيد الأضحى المبارك 1444/2023 في كافة بقاع الأرض ويعد من المناسبات الاجتماعية التي يتواصل فيها المواطنين، وذلك من خلال المواقع الافتراضية ولعل من أجمل معايدات العيد ما يلي :-

  • حبيت أسبق الجميع .. وأكون أول من يرسل المعايدات لأغلي الناس إلى قلبي.. كل عام وأنتم بخير.
  • أجمل التهاني والعبارات والمعايدات في عيد الأضحى المبارك.
  • أعياد الله عليكم أيام العيد بكل خير وسعادة ورضا وراحة بال.

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موعد وعدد أيام عيد الأضحى المبارك 1444 

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