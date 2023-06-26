باقة مميزة| رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 مكتوبة وعبارات تهاني العيد الكبير

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 وعبارات تهاني العيد الكبير من الأمور التي تشغل بال الكثير من المصريين والعرب خلال الأيام الجارية، لإرسالها للأصدقاء والأهل وزملاء العمل وكتابة منشورات التهنئة عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن الطقوس السنوية للاحتفالات بالأعياد.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

ويستعرض "الدستور" باقة مميزة من أحدث رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 وعبارات تهاني العيد الكبير للمسلمين عبر السطور التالية:-

يا أحبابنا الغاليين نتمنى نشوفكم للكعبة حاجين وندعو الله لكم تكونوا بالعيد فرحانين متهنيين.

في أجمل أيام الله وأكثرها بركة أغلف لكم دعواتي المعطرة بذكر الله ورحماته سائلًا الله عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا عليكم وعلى من تحبون.

لبس الأطفالُ ثياب العيد وأعدّت الأمهات قهوة الصباح وجلستُ أنا لأخُط إليكَ أجمل تهاني العيد.

أُرسل لكم أجمل التهاني والأماني بمناسبة عيد الأضحى السعيد، وأدعو الله أن يرزقكم ما تتمنون وأن يجعلكم من ورثة جنات النعيم.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر. أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنت بخير.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.

عبارات تهاني العيد الكبير 2023

كما يمكن الاستعانة بإحدى عبارات تهاني العيد الكبير 2023 في إرسال تهنئة عيد الأضحى المبارك 1444 للأهل والأصدقاء.

كل عام وانتم بخير يا أهلي وناسي وأصحابي وأحبابي أعاده الله بالخير والبركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

في هذا اليوم المبارك.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم الهداية، ويجعلكم من المقبولين والتوابين والمتصدقين، كل عام وأنتم بخير وسعادة، عيد أضحى مباركًا لنا جميعًا.

كل عام وأنتم في هناء وسرور، كل عام والفرحة تملأ داركم، كل عام والتفاؤل يزين أنفسكم، كل عام وأنتم وأحبابكم بخير وهناء، عيدكم مبارك.

في تلك المناسبة السعيدة أرسل إليك باقة من الورود الجميلة.. عسى أن تتمكن من التعبير عن مدى سعادتي بدلًا من الكلمات التي عجزت عن التعبير عن شعوري من خلالها.. عيد أضحى مبارك لنا جميعًا يا عزيزي.

أصدقائي في كل مكان كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أسأل الله أن يحفظكم ويملأ أيامكم بالسعادة والأمان.

عيدك سعيد، كل عام وأنت أقرب من الله تعالى، وعيدي لا يحلو إلا بوجودك.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.