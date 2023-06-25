بوستات جديدة| عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء والعائلة

يحرص الكثير من الأشخاص على إرسال وتبادل عبارات تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء والعائلة، والعبارات المناسبة قبل عيد الأضحي.

عبارات تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء

وقبل أيام قليلة من عيد الأضحي 2023، يمكن تقديم تهنئة عيد الأضحي ببعض العبارات الآتية:

(التهنئة الأولى): صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم عساكم من العايدين.

(التهنئة الثانية): ألا يا عقد من الماس، ألا ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

(التهنئة الثالثة): كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنيكم.

(التهنئة الرابعة):- كل عام وأنتم إلى ربكم أقرب عيد أضحى سعيد عليكم جميعًا.

(التهنئة الخامسة): أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

(التهنئة السادسة): عيد أضحى مبارك لنا جميعًا عسى أن يرزقنا االله تعالى من كرمه وجوده.

رسائل تهنئة العيد الكبير للأهل

(التهنئة السابعة): مضى عام ونحن بخير، ليأتي عام ونتمنى أن ننهيه ونحن بِخير.

(التهنئة الثامنة):- بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول لكل أحبتي كل عام وأنتم بخير.

(التهنئة التاسعة): العيد أجمل مع أجمل صحبة في الكون كل عام وأنتم بخير.

(التهنئة العاشرة): كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا الحب كل عام وأنت بخير.

أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء والعائلة

(التهنئة الأولى): أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد، كل عام وأنت سعيد.

(التهنئة الثانية):عساكم من العايدين.. أجمل ما قيل في تهنئة عيد الأضحى 2023

(التهنئة الثالثة):- كل عام وأنتم بخير، عسى الله أن يهبكم الغفران ورضوان منه في العشر من ذي الحجة، ويوفقكم أيضًا للقيام بصالح الأعمال.

(التهنئة الرابعة):- الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح، عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

عبارات تهنئة قبل عيد الاضحى للاصدقاء

(التهنئة الخامسة):- الحمد لله الذي أنعم علينا، ومن ثم بلغنا العشر من ذي الحجة.

(التهنئة السادسة):- اللهم اجعل لنا فرصة جديدة للتوبة والتقرب إليه والاستغفار، فاللهم اجعل لنا توبة نصوحة في هذه الأيام المباركة، كل عام وأنتم بخير.

(التهنئة السابعة):- العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

(التهنئة الثامنة):- جعل الله فجر يوم العيد نورًا، وظهره سرورًا، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا ترد، ووهبكم رزقاً لا يعَد، وفتح لكم باباً في الجنة لا يسد وكل عام وأنتم بخير.

(التهنئة التاسعة):- كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك.

اقرأ أيضا

تعرف على اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023