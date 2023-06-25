ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بوستات جديدة| عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء والعائلة

عيد الاضحى
عيد الاضحى

يحرص الكثير من الأشخاص على إرسال وتبادل عبارات تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء والعائلة، والعبارات المناسبة قبل عيد الأضحي.

عبارات تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء 

 وقبل أيام قليلة من عيد الأضحي 2023، يمكن تقديم تهنئة عيد الأضحي ببعض العبارات الآتية:

(التهنئة الأولى): صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم عساكم من العايدين.

(التهنئة الثانية): ألا يا عقد من الماس، ألا ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

(التهنئة الثالثة): كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنيكم.

(التهنئة الرابعة):- كل عام وأنتم إلى ربكم أقرب عيد أضحى سعيد عليكم جميعًا.

(التهنئة الخامسة): أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

(التهنئة السادسة): عيد أضحى مبارك لنا جميعًا عسى أن يرزقنا االله تعالى من كرمه وجوده.

رسائل تهنئة العيد الكبير للأهل 

(التهنئة السابعة): مضى عام ونحن بخير، ليأتي عام ونتمنى أن ننهيه ونحن بِخير.

(التهنئة الثامنة):- بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول لكل أحبتي كل عام وأنتم بخير.

(التهنئة التاسعة): العيد أجمل مع أجمل صحبة في الكون كل عام وأنتم بخير.

(التهنئة العاشرة): كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا الحب كل عام وأنت بخير.

أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء والعائلة

(التهنئة الأولى): أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد، كل عام وأنت سعيد.

(التهنئة الثانية):عساكم من العايدين.. أجمل ما قيل في تهنئة عيد الأضحى 2023

(التهنئة الثالثة):- كل عام وأنتم بخير، عسى الله أن يهبكم الغفران ورضوان منه في العشر من ذي الحجة، ويوفقكم أيضًا للقيام بصالح الأعمال.

(التهنئة الرابعة):- الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح، عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

عبارات تهنئة قبل عيد الاضحى للاصدقاء 

(التهنئة الخامسة):- الحمد لله الذي أنعم علينا، ومن ثم بلغنا العشر من ذي الحجة.

(التهنئة السادسة):- اللهم اجعل لنا فرصة جديدة للتوبة والتقرب إليه والاستغفار، فاللهم اجعل لنا توبة نصوحة في هذه الأيام المباركة، كل عام وأنتم بخير.

(التهنئة السابعة):- العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

(التهنئة الثامنة):- جعل الله فجر يوم العيد نورًا، وظهره سرورًا، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا ترد، ووهبكم رزقاً لا يعَد، وفتح لكم باباً في الجنة لا يسد وكل عام وأنتم بخير.

(التهنئة التاسعة):- كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك.

اقرأ أيضا 

تعرف على اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023

الأضحى تهنئة عيد الاضحى عبارات تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء تقديم تهنئة عيد الأضحي أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى رسائل تهنئة العيد الكبير للأهل رسائل تهنئة العيد الكبير

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

تأجيل دعوى زوال صفة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ15 أكتوبر

تأييد تغريم مبروك عطية فى قضية ازدراء الأديان

المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدتين بتهمة "تهريب المهاجرين"

هبوط فى أسعار الأضاحى بسوق المواشى بالفيوم قبيل عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى